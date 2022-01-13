Dünyanın dört bir yanındaki Teslalar'ı hackledi: Arabaları uzaktan kontrol etti

Almanya'da yaşayan genç bir bilgisayara korsanı; 13 farklı ülkede bulunan 25'ten fazla Tesla aracın sistemini hackleyip kontrolünü kısmi olarak ele geçirdiğini öne sürdü.

19 yaşındaki David Colombo, Tesla'da bir yazılım açığı fark ettiğini ve bu sayede 10 ülkede 20'den fazla Tesla aracı ele geçirdiğini iddia etti. Colombo, suçun Tesla'nın değil araç sahiplerinin olduğunu da öne sürdü.

SÜRÜCÜLERİ GÖZETLEYEBİLDİ

Güvenlik açığının, Colombo'nun kapı ve pencerelerin kilidini açmasına, arabaları anahtarsız çalıştırmasına ve güvenlik sistemlerini devre dışı bırakmasına izin veren yazılımlarda olduğu iddia edildi.

Colombo ayrıca, sürücüyü gözetlemek için kullanılan Tesla kameralarına da erişebildiğini dile getirdi.

İngiliz Daily Mail gazetesine açıklamalarda bulunan Colombo, 'bu durumun Tesla altyapısındaki bir güvenlik açığı olmadığını, aslında Tesla sahipleri nedeniyle gerçekleştiğini' söyledi. Colombo, Tesla Ürün Güvenlik Ekibi ile de sürekli temas halinde olduklarını dile getirdi.

POTANSİYEL BİR TEHLİKE

Attığı tweet'te birisinin siz otoyoldayken uzaktan tam seste müzik veya pencereleri ve kapıları açabilmesinin oldukça tehlikeli olduğunu düşündüğünü belirten Colombo, "Işıkların durmadan yanıp sönmesi bile diğer sürücüler üzerinde potansiyel olarak tehlikeli bir etkiye sahip olabilir." şeklinde konuştu.

Tesla, bir süredir güvenlik araştırmacılarının ürün ve hizmetlerle ilgili olası sorunları bildirebileceği bir güvenlik açığı açıklama platformu olan BugCrowd aracılığıyla bir hata ödül programı yürütmekte. Şirket, geçerli bir güvenlik açığı için 15 bin dolara, yani 204 bin TL'ye kadar ödül teklif ediyor.