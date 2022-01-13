YSK seçime katılabilecek partileri açıkladı

YSK'nın açıkladığı listede Muharrem İnce öncülüğünde kurulan Memleket Partisi ve Mustafa Sarıgül liderliğinde kurulan Türkiye Değişim Partisi yer almadı. Mevzuata göre 41 ilde teşkilatlanmalarını tamamlayan partilerin ayrıca büyük kongrelerini yapmış olmaları ve bunun üzerinden 6 ay geçmiş olması şartı aranıyor. Bu iki parti kongrelerini geçtiğimiz eylül ayında yaptı.

YSK açıklamasına göre seçime katılma hakkına sahip siyasi partiler şunlar olacak:

1- Adalet ve Kalkınma Partisi,

2-Anavatan Partisi,

3- Bağımsız Türkiye Partisi,

4- Büyük Birlik Partisi,

5- Cumhuriyet Halk Partisi

6- Demokrasi ve Atılım Partisi,

7- Demokratik Sol Parti,

8- Demokrat Parti,

9- Emek Partisi,

10- Gelecek Partisi,

11- Genç Parti,

12- Halkların Demokratik Partisi,

13- Hür Dava Partisi,

14- İyi Parti,

15- Millet Partisi,

16- Milliyetçi Hareket Partisi,

17- Muhafazakar Yükseliş Partisi,

18- Saadet Partisi,

19- Sol Parti,

20- Türkiye İşçi Partisi,

21- Türkiye Komünist Hareketi,

22- Türkiye Komünist Partisi,

23- Vatan Partisi

24- Yeniden Refah Partisi.