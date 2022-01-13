Ev tozları hastalıklara neden olabiliyor

Mikrobiyoloji Araştırma Görevlisi Dennis Mathews, "Dyson'da gerçek tozla test yapıyoruz. Bu da elektrikli süpürgelerimizin yalnızca laboratuvarda değil, gerçek evlerde de üst düzeyde performans göstermesini sağlıyor." dedi.

Dyson'dan yapılan açıklamaya göre, ev tozu; ölü cilt hücreleri, saç, toz akarları, toz akarı dışkıları, bakteriler, virüsler, küf, küçük böcekler ve diğer lifleri ve partikülleri içerebilen karmaşık bir bileşen matrisi olarak dikkati çekiyor. Bu partiküllerin çoğu sadece mikroskop altında görülebiliyor ve yaşamı olumsuz etkileyebiliyor.

Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana, kişisel hijyenin yanı sıra evlerimizdeki hijyen de hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Global teknoloji şirketi Dyson, Malmesbury'deki Araştırma ve Geliştirme tesislerinde toz bilimi konusunda kapsamlı araştırmalar yaparak ev tozlarının içinde ne olduğunu, bunun neden önemsemesi gerektiğini ve bununla ilgili neler yapabileceğini ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dyson tarafından her yıl toplanan yüzlerce kilogram gerçek ev tozunu analiz etmekten sorumlu bilim insanlarından biri olan Mikrobiyoloji Araştırma Görevlisi Dennis Mathews, "İnsanların ev tozunu, hatta göremedikleri tozu, evlerinden en iyi şekilde nasıl çıkaracaklarını anlamaları hayati önem taşıyor. Tozların içinde ne olduğu ve toz oluşumunun nasıl geliştiği konusunda daha bilinçli olunsaydı, temizlik esnasında nereye odaklanılması gerektiği daha iyi bilinebilirdi." ifadelerini kullandı.

Yaşanılan evin konumunun, yaşam alanlarındaki toz ve çeşitlerine etki ettiğinin altını çizen Mathews, "Birinin deniz kenarında yaşayıp yaşamadığını, evdeki tozlarda belirli tuzları ve mineralleri görebildiğimiz için sık sık anlayabiliriz. Mahallenizde belirli bir ağaç türü varsa, evinizdeki polen türüne göre türleri belirleyebiliriz. Şehirlerde veya yollara yakın evlerde de kauçuk lastik parçaları ve mikroplastikler gibi sentetik parçacıklar bulma eğilimindeyiz. Evimizin dışından gelen partiküllere ek olarak, içeride bulduklarımızın da ev tozumuz üzerinde büyük etkisi olabilir. Cildimiz, evlerimizdeki tozu büyük oranda etkiliyor. Ortalama bir insan günde yaklaşık iki ila üç gram ve geceleri daha da fazla deri döker. Bu, kabaca bir haftada bir paket cips ağırlığına denk geliyor." açıklamasında bulundu.

Mathews, tozun hayattaki her şeyin mikroskobik bir çorbası olduğunu belirterek, "Bunların çoğu, endüstri standartları için sıklıkla analiz edilen ve test edilen sentetik toza yansıtılmıyor. Dyson'da gerçek tozla test yapıyoruz. Bu da elektrikli süpürgelerimizin yalnızca laboratuvarda değil, gerçek evlerde de üst düzeyde performans göstermesini sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Toz akarları nelerdir?

Açıklamada yer alan bilgilere göre, toz akarları, dünyada milyonlarca yıldır yaşayan mikroskobik canlılar olarak biliniyor. Ev tozu akarlarının beslendiği şey olduğundan, bir evin içerisinde bırakılan deri miktarı önemli oluyor. Ev ortamınızda milyonlarca toz akarı olabilir ve akarların kendileri zararlı olmasa da, dışkılarında bulunan proteinler dünya çapında alerjenik hastalıkların en önemli tetikleyicileri olarak kabul ediliyor.

Dünya çapında 65-130 milyon arasında insanın toz akarı dışkısı alerjisinden muzdarip olduğu düşünülüyor. Çalışmalar, salgın sırasında evlerimizde daha fazla vakit geçirmemizle birlikte alerjisi olanların semptomlarının şiddetlendiğini gösteriyor. Özellikle genç yaşlarda yüksek miktarda toz akarlarına maruz kalmanın akar alerjisi ve astım geliştirme riskini de artırdığı görülüyor.

Evi sık sık süpürmek, toz miktarını azaltmak ve vücut üzerindeki olumsuz etkiyi en aza indirmek için iyi bir yol olsa da, nereleri süpürmemiz gerektiğini bilmek önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Toz akarları sıcak, karanlık ve nemli koşullarda gelişiyor. Bu nedenle yatak ve kanepe gibi yerler, toz akarı mevsiminde çoğalan akarlar için kolay bir üreme alanı olabiliyor. Cilt pullarını süpürerek akarları aç bırakmak, evdeki nem seviyesini azaltmak, Dyson mikrobiyologlarının evdeki toz akarlarının sayısını minimumda tutmayı önerdiği yöntemlerden sadece birkaçı olarak öne çıkıyor.

Evdeki kirleticilerden kurtulup temizliğini sağlamak, aile sağlığını koruyabilmek adına önlemler almak oldukça önemli oluyor. Bunun en kolay yollarından biriyse doğru temizlik teknolojilerine sahip olmaktan geçiyor.