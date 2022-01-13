Otomotiv yetkili satıcıları ÖTV matrah düzenlemesini olumlu karşıladı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan rahatlatan açıklama
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan rahatlatan açıklama
Yargıtay'dan yeni Bank Asya kararı: Mutad hesap hareketleri suç değil
Yargıtay'dan yeni Bank Asya kararı: Mutad hesap hareketleri suç değil
Adalet Bakanı: Hukuk müfredatına 'Hukuk Türkçesi' dersi de eklensin
Adalet Bakanı: Hukuk müfredatına 'Hukuk Türkçesi' dersi de eklensin
Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subaya inceleme
Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subaya inceleme
2021'in en çok satılan ikinci el markaları belli oldu
2021'in en çok satılan ikinci el markaları belli oldu
Kar nedeniyle 6 ilde tatil kararı alınırken Konya'da uzaktan eğitim
Kar nedeniyle 6 ilde tatil kararı alınırken Konya'da uzaktan eğitim
Açığa alınan Korgan Kaymakamı Vali Yardımcısı oldu
Açığa alınan Korgan Kaymakamı Vali Yardımcısı oldu
MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı başvuruları başladı
MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı başvuruları başladı
ÖTV düzenlemesi sıfır araçta fiyatları düşürecek mi?
ÖTV düzenlemesi sıfır araçta fiyatları düşürecek mi?
3 Kamu kurumu 177 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu 177 personel almak için ilana çıktı
Süresiz nafaka için süreç hızlandı
Süresiz nafaka için süreç hızlandı
Montaj değilmiş: Matematik öğretmeni 81 ili tek nefeste söyledi
Montaj değilmiş: Matematik öğretmeni 81 ili tek nefeste söyledi
Otomotivde ÖTV düzenlemesi: Sıfır otomobilde matrah limitleri değişti
Otomotivde ÖTV düzenlemesi: Sıfır otomobilde matrah limitleri değişti
Mahkemeden trafik cezaları ile ilgili emsal karar
Mahkemeden trafik cezaları ile ilgili emsal karar
Belediye başkanı 'makam odasını' mahalleye taşıdı
Belediye başkanı 'makam odasını' mahalleye taşıdı
Memur ve emekliye ek zam teklifinde 1. bölüm kabul edildi
Memur ve emekliye ek zam teklifinde 1. bölüm kabul edildi
İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'ye terör teftişi tepkisi
İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'ye terör teftişi tepkisi
Kırmızı ışık ihlali yapan jandarma personeline 427 TL ceza
Kırmızı ışık ihlali yapan jandarma personeline 427 TL ceza
Vaka sayılarında yeni rekor geldi: 77.722 yeni vaka
Vaka sayılarında yeni rekor geldi: 77.722 yeni vaka
Bilim Kurulu'ndan yeni karantina ve test kararları
Bilim Kurulu'ndan yeni karantina ve test kararları
Meclis'te 'edepsiz' gerginliği! Oturuma ara verildi
Meclis'te 'edepsiz' gerginliği! Oturuma ara verildi
Öğretim görevlisi, öğrencileri taciz etti iddiasına soruşturma
Öğretim görevlisi, öğrencileri taciz etti iddiasına soruşturma
Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde HÜRJET için 'seri üretim' kararı
Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde HÜRJET için 'seri üretim' kararı
KDK'nın tavsiye kararlarına ne kadar uyuluyor?
KDK'nın tavsiye kararlarına ne kadar uyuluyor?
5 soruda özel okul ücretleri
5 soruda özel okul ücretleri
17 soruda memur maaş zammı ve etkileri
17 soruda memur maaş zammı ve etkileri
ELDER'den açıklama: Aralık ayı faturaları zamlı tarifeye göre mi kesildi?
ELDER'den açıklama: Aralık ayı faturaları zamlı tarifeye göre mi kesildi?
Emekli öğretmenlere 884 liralık zam
Emekli öğretmenlere 884 liralık zam
Memur-Sen'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' eleştirileri ve öneriler
Memur-Sen'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' eleştirileri ve öneriler
'15 bin öğretmenin 7 bin 500'ünü İstanbul'a vereceğiz'
'15 bin öğretmenin 7 bin 500'ünü İstanbul'a vereceğiz'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Otomotiv yetkili satıcıları ÖTV matrah düzenlemesini olumlu karşıladı

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin: B segmenti ve kısmen C segmentinde, yüzde 3 ile yüzde 11 arasında bir fiyat indirimi yansıyor. Yerli üretim olan otomobilleri daha çok etkiliyor"- "İkinci el piyasadaki yükselmeleri ve spekülatif hareketleri ve stoku alıp bekletme hareketlerini önleyecektir diye düşünüyoruz

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ocak 2022 13:21
Yazdır
Otomotiv yetkili satıcıları ÖTV matrah düzenlemesini olumlu karşıladı

- Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, ÖTV matrah düzenlemesini olumlu karşıladıklarını belirterek, "B segmenti ve kısmen C segmentinde, yüzde 3 ile yüzde 11 arasında bir fiyat indirimi yansıyor. Yerli üretim olan otomobilleri daha çok etkiliyor." dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile binek otomobillerde motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için uygulanmakta olan ÖTV tarifesi yeni matrah grupları açılmak ve yeni oranlar belirlenmek suretiyle yeniden oluşturuldu. Böylece, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 92 bin liradan 120 bin liraya çıkarılırken, yüzde 50 ile yüzde 80 ÖTV oranı arasına iki matrah grubu daha açıldı.

Matrahı 150 bin lirayı aşıp, 175 bin lirayı aşmayanların ÖTV oranı yüzde 80 yerine yüzde 60 , matrahı 175 bin lirayı aşıp, 200 bin lirayı aşmayanların ÖTV oranı yüzde 80 yerine yüzde 70 oranında vergilendirilecek.

Otomobillerde yüzde 80 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği de 150 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldı.

Diğer taraftan, 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 114 bin liradan 130 bin liraya, 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 170 bin liradan 210 bin liraya yükseltildi.

- "Düzenleme fiyatlara indirim olarak yansıyacak"

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan OYDER Başkanı Turgay Mersin, ÖTV'de matrah düzenlemesini olumlu karşıladıklarını belirterek, "Zaten beklediğimiz bir düzenlemeydi. Yüzde 50 ile 80 arasını dilimlendirelim diye bir öneride bulunmuştuk. Olumlu karşılıyoruz ve teşekkür ediyoruz Hazine ve Maliye Bakanlığına ve yetkililere." dedi.

Düzenlemenin fiyatlara indirim olarak yansıyacağını aktaran Mersin, "B segmenti ve kısmen C segmentinde, yüzde 3 ile yüzde 11 arasında bir fiyat indirimi yansıyor. Tabii ki yerli üretim olan otomobilleri daha çok etkiliyor. Ama şunu da söylemek lazım, beklentimizin kısmen altında oldu ÖTV matrah düzenlemesi. Ama her şeye rağmen teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "ÖTV tarifesinde yeni matrah grupları açılması önemli"

Turgay Mersin, 1600 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için uygulanmakta olan ÖTV tarifesinde yeni matrah grupları açılmasının da önemli olduğuna dikkati çekti.

ÖTV matrahına yüzde 50 ile 80 arasına dilimlerin konulmasının sektöre olumlu yönde yansıyacağını belirten Mersin, "Çünkü daha önce bir araç yüzde 50'den yüzde 80'e çıktığında bir aracı 70 bin lira etkiliyordu. Şimdi artık 15-20 bin lira arasında etkileyecek. Dolayısıyla ikinci el piyasadaki yükselmeleri ve spekülatif hareketleri ve stoku alıp bekletme hareketlerini önleyecektir diye düşünüyoruz. Bayilerden araç topluyorlardı insanlar, bir süre bekletince fiyat artışı oluyordu doğal olarak. Aslında zam yapılmamasına rağmen fiyat artış oluyordu. Şimdi onu önlemiş oluyoruz. Neden? Çünkü insanlar 10, 15 bin lira artacak diye aracı alıp 2-3 bekletmek istemez. Çünkü zaten alternatif maliyeti onu kurtarmaz." diye konuştu.

- "Düzenleme tam zamanında yapıldı"

OYDER Başkanı Mersin, ÖTV matrah güncellemesinin zamanının da oldukça yerinde olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Düzenlemenin zamanlamasını doğru buluyorum, tam zamanında yapıldı. Çünkü insanları beklenti içine sokmuştu ÖTV matrahı güncellemesi. Bence çok doğru zamanda yaptılar. Beklentileri ortadan kaldırdı. Piyasayı hareketlendirecektir. Hepimiz malum biliyoruz, 21-22 Aralık'tan sonra sektör ciddi bir durgunluğu girmişti. Bu sektörü yine hareketlendirecektir."

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Akaryakıt istasyonlarında kapanma uyarısı
Akaryakıt istasyonlarında kapanma uyarısı
Getir Kurucusu Salur: Londra'da 6 rakibimizin toplamının iki katı iş yapıyoruz
Getir Kurucusu Salur: Londra'da 6 rakibimizin toplamının iki katı iş yapıyoruz
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Akkuyu NGS'den yeni yıla özel klip
Akkuyu NGS'den yeni yıla özel klip
Kademeli tarifeyle 2,5 milyar metreküp doğal gaz tasarrufu hedefleniyor
Kademeli tarifeyle 2,5 milyar metreküp doğal gaz tasarrufu hedefleniyor
2021'in en çok satılan ikinci el markaları belli oldu
2021'in en çok satılan ikinci el markaları belli oldu

Bu Habere Tepkiniz

Özel eğitim sınıfında ders okutan tüm öğretmenlerin ek ders ücretleri artırımlı ödenir mi?
Özel eğitim sınıfında ders okutan tüm öğretmenlerin ek ders ücretleri artırımlı ödenir mi?
MEB; özel eğitim sınıfında ders okutan müzik ve beden eğitimi öğretmenlerinin, bu kapsamda okuttukları derslere bağlı olarak yararlandırılacakları ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı
Yeşil pasaporttaki ıslak imza ve mühür dayatması artık kaldırmalı!
Yeşil pasaporttaki ıslak imza ve mühür dayatması artık kaldırmalı!
İçişleri Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen hususi ve hizmet damgalı pasaport formlarında bürokratik süreçleri azaltmak amacıyla elektronik imzalı belgeleri kabul etmeli!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Sağlık Bakanlığına kurayla işçi alımında kapsam genişletildi
Sağlık Bakanlığına kurayla işçi alımında kapsam genişletildi
Sağlık Bakanlığına sınavsız kurayla işçi alımında kapsam genişletildi.
WhatsApp yazışmalarına disiplin cezasına mahkemeler nasıl bakıyor?
WhatsApp yazışmalarına disiplin cezasına mahkemeler nasıl bakıyor?
Memurların sosyal medya paylaşımlarının hangileri disiplin işlemine konu olabilir?
İzmir Bakırçay Üniversitesi, ilandaki hataları düzeltti!
İzmir Bakırçay Üniversitesi, ilandaki hataları düzeltti!
İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim görevlisi alımındaki hataları düzeltti!
EKPSS ile atanan memurlar aynı haktan ikinci kez yararlanabilir mi?
EKPSS ile atanan memurlar aynı haktan ikinci kez yararlanabilir mi?
Memurken EKPSS ile yeniden atanırsam istediğim ile tayinim yapılabilir mi?
Sayıştay'ın kariyer uzmanlık atamalarına ilişkin tespiti ne kadar isabetli?
Sayıştay'ın kariyer uzmanlık atamalarına ilişkin tespiti ne kadar isabetli?
Kariyer uzman kadrosundan şehir plancısı kadrosuna yapılan atama mevzuata aykırı mı?
İlana tez konusu yazıldı, aday sınava tek başına girecek!
İlana tez konusu yazıldı, aday sınava tek başına girecek!
Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda adayın tez konusu ilana yazıldı.
Memurlardan alınacak asgari yemek parası tutarları belli oldu
Memurlardan alınacak asgari yemek parası tutarları belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği ile 2022 yılında kamu kurumlarının devlet memurlarından alacakları asgari yemek parası tutarları belli oldu
Belediye şirketlerine alınacak personelin güvenlik soruşturması nasıl yapılır?
Belediye şirketlerine alınacak personelin güvenlik soruşturması nasıl yapılır?
Belediyelerdeki partiye göre istihdam sorunu nasıl çözülür?
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Akkuyu NGS'den yeni yıla özel klip
Akkuyu NGS'den yeni yıla özel klip
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, 4 üniteye sahip Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat lisanslarının alınmasının, projenin yaşam döngüsünde önemli bir aşama olduğunu bildirdi. Zoteeva, yazılı açıklamasında, Gülnar ilçesinde inşaatı süren Akkuyu NGS'de geçen yıl yapılan çalışmaları değerlendirdi.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Yaşlı hastalar, hayata 'Gönül Bağı' ile bağlanıyor
Yaşlı hastalar, hayata 'Gönül Bağı' ile bağlanıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi, tümüyle yerli yazılımların kullanıldığı, donanımsal entegrasyonları ile dünyada bir ilk olan proje ile ciddi sağlık sorunu yaşayan yaşlı vatandaşları anlık olarak takip ediyor.