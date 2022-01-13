Otomotiv yetkili satıcıları ÖTV matrah düzenlemesini olumlu karşıladı

- Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, ÖTV matrah düzenlemesini olumlu karşıladıklarını belirterek, "B segmenti ve kısmen C segmentinde, yüzde 3 ile yüzde 11 arasında bir fiyat indirimi yansıyor. Yerli üretim olan otomobilleri daha çok etkiliyor." dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile binek otomobillerde motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için uygulanmakta olan ÖTV tarifesi yeni matrah grupları açılmak ve yeni oranlar belirlenmek suretiyle yeniden oluşturuldu. Böylece, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 92 bin liradan 120 bin liraya çıkarılırken, yüzde 50 ile yüzde 80 ÖTV oranı arasına iki matrah grubu daha açıldı.

Matrahı 150 bin lirayı aşıp, 175 bin lirayı aşmayanların ÖTV oranı yüzde 80 yerine yüzde 60 , matrahı 175 bin lirayı aşıp, 200 bin lirayı aşmayanların ÖTV oranı yüzde 80 yerine yüzde 70 oranında vergilendirilecek.

Otomobillerde yüzde 80 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği de 150 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldı.

Diğer taraftan, 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 114 bin liradan 130 bin liraya, 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 170 bin liradan 210 bin liraya yükseltildi.

- "Düzenleme fiyatlara indirim olarak yansıyacak"

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan OYDER Başkanı Turgay Mersin, ÖTV'de matrah düzenlemesini olumlu karşıladıklarını belirterek, "Zaten beklediğimiz bir düzenlemeydi. Yüzde 50 ile 80 arasını dilimlendirelim diye bir öneride bulunmuştuk. Olumlu karşılıyoruz ve teşekkür ediyoruz Hazine ve Maliye Bakanlığına ve yetkililere." dedi.

Düzenlemenin fiyatlara indirim olarak yansıyacağını aktaran Mersin, "B segmenti ve kısmen C segmentinde, yüzde 3 ile yüzde 11 arasında bir fiyat indirimi yansıyor. Tabii ki yerli üretim olan otomobilleri daha çok etkiliyor. Ama şunu da söylemek lazım, beklentimizin kısmen altında oldu ÖTV matrah düzenlemesi. Ama her şeye rağmen teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "ÖTV tarifesinde yeni matrah grupları açılması önemli"

Turgay Mersin, 1600 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için uygulanmakta olan ÖTV tarifesinde yeni matrah grupları açılmasının da önemli olduğuna dikkati çekti.

ÖTV matrahına yüzde 50 ile 80 arasına dilimlerin konulmasının sektöre olumlu yönde yansıyacağını belirten Mersin, "Çünkü daha önce bir araç yüzde 50'den yüzde 80'e çıktığında bir aracı 70 bin lira etkiliyordu. Şimdi artık 15-20 bin lira arasında etkileyecek. Dolayısıyla ikinci el piyasadaki yükselmeleri ve spekülatif hareketleri ve stoku alıp bekletme hareketlerini önleyecektir diye düşünüyoruz. Bayilerden araç topluyorlardı insanlar, bir süre bekletince fiyat artışı oluyordu doğal olarak. Aslında zam yapılmamasına rağmen fiyat artış oluyordu. Şimdi onu önlemiş oluyoruz. Neden? Çünkü insanlar 10, 15 bin lira artacak diye aracı alıp 2-3 bekletmek istemez. Çünkü zaten alternatif maliyeti onu kurtarmaz." diye konuştu.

- "Düzenleme tam zamanında yapıldı"

OYDER Başkanı Mersin, ÖTV matrah güncellemesinin zamanının da oldukça yerinde olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Düzenlemenin zamanlamasını doğru buluyorum, tam zamanında yapıldı. Çünkü insanları beklenti içine sokmuştu ÖTV matrahı güncellemesi. Bence çok doğru zamanda yaptılar. Beklentileri ortadan kaldırdı. Piyasayı hareketlendirecektir. Hepimiz malum biliyoruz, 21-22 Aralık'tan sonra sektör ciddi bir durgunluğu girmişti. Bu sektörü yine hareketlendirecektir."