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Şirket aracını arkadaşına verdi, iş yerine sigortasız işçi çalıştırma cezası kesildi

İzmir'de bir medikal firmasına sigortasız işçi çalıştırmaktan 11 bin 89 lira ceza kesildi. Duruma anlam veremeyen firma yetkilileri, araçlarının bir çalışanları tarafından başkasına verildiğini, bu kişinin trafik cezası yediğini ve bu sırada şirkette çalışmadığının belirlenmesi ile SGK'ya haber verildiğini öğrendi. Bu kişi ile bağlantılarının olmadığını kanıtlayan firma, mahkemeye başvurarak cezayı iptal ettirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 13 Ocak 2022 13:39
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Şirket aracını arkadaşına verdi, iş yerine sigortasız işçi çalıştırma cezası kesildi

Bir medikal ürün satışı yapan firmada pazarlama elemanı olarak çalışan M.K., geçen 15 Mart'ta iddiaya göre, iş yerine ait otomobili acil bir işi olduğu gerekçesiyle arkadaşı İ.A.'ya şirketin haberi olmadan kullanması için verdi. Aracı alan İ.A., trafik kuralı ihlali yaptı. Polis ekipleri, otomobili durdurup, aşırı hız yaptığı belirlenen İ.A.'ya para cezası kesildi. Kontrollerde İ.A.'nın, aracın ait olduğu şirkette çalışan olarak gözükmediği ve sigortalı olmadığı tespit edildi. Bu durum, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirildi. SGK, geçen ekim ayında medikal firmasına sigortasız işçi çalıştırmaktan 11 bin 89 lira para cezası kesti. Sigortasız çalışanları olmayan firma yetkilileri, cezaya anlam veremeyip, araştırmaya başladı. Araştırma sonucunda çalışanları M.K.'nin, kullanması için bilgileri dışında firmanın kiralık olan aracını arkadaşı İ.A.'ya verdiğini öğrendi. Harekete geçen firma yetkilileri, ceza kesilen araç sürücüsü İ.A. ile kendileri arasında istihdam ilişkisi bulunmadığı gerekçesiyle avukatları aracılığıyla cezanın iptali için dava açtı.

'SÜRÜCÜNÜN ARAÇ SAHİBİ TARAFINDAN ÇALIŞTIRILDIĞI ANLAMINA GELMEZ'

Dosyayı inceleyen İzmir 5'inci İdare Mahkemesi, aracın trafik denetimi esnasında sahibi dışında başka biri tarafından kullanıldığının tespit edilmesinin doğrudan sürücünün araç sahibi tarafından çalıştırıldığı anlamına gelmeyeceğini belirtti. M.K. ve İ.A.'nın yakın arkadaş olduğuna atıf yapan hakim, sürücü ile araç sahibi arasında iş ilişkisinin somut delillerle ortaya konulması gerektiğine de dikkati çekti. Sürücüye uygulanan idari para cezasına dayanılarak araç sahibi ve sürücü arasında bir iş ilişkisi olduğu açıkça ortaya konulamadığı ve eksik araştırma ve inceleme neticesinde tesis edilen dava konusu işlemlerde hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmadığı kanaatine varılarak, söz konusu medikal firmasına sigortasız işçi çalıştırmaktan kesilen para cezasının iptaline karar verildi.

'KARAR EMSAL NİTELİĞİNDE'

Kararı değerlendiren şirketin avukatı Çağatay Korhan Tokgöz, mahkemenin verdiği kararın emsal olduğunu belirterek "İl Emniyet Müdürlüğü ile SGK arasında 2021'den beri ortak olarak yürütülen proje kapsamında emniyet ekiplerince yapılan denetimlerle araba durdurulunca araç tüzel kişiye sahipse şoförün sigortalı olup olmadığını sorgulanıyor. Eğer sigortalı çıkmazsa durum SGK'ya bildiriliyor ve şirketlere cezai işlem uygulanıyor. Davada da böyle bir durum söz konusu. Hatta cezayı yiyen İ.A. yediği cezayı da ödemiş. Ancak şirkete sigortasız eleman çalıştırmaktan cezai işlem uygulandı. Açtığımız dava neticesinde mahkeme konuyu yerinde tespit edip, salt bir araç kullanmanın sigortasız eleman çalıştırma delili olamayacağını belirtip, işlemi iptal etti. Sigortasız işçi çalıştırmak da çok ciddi bir olaydır. Şirket araçlarını iş yerinin eşi, çocukları veya yakınları da kullanabilir. Şirket arabasını sadece şirket sahibi veya elemanları kullanır şeklinde bir uygulama yok. O nedenle bu karar, emsal oldu" dedi.

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