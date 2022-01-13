DEVA Patisi İl Başkanı FETÖ'yü yeniden yapılandırmaya çalışmış
Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ocak 2022 17:57
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı ile M.K. ve N.S'nin Taşköprü ilçesindeki ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 6 adet 1 dolarlık banknot, 950 yasaklanmış yayın, 4 flaş bellek, 4 bilgisayar, 4 tablet bilgisayar, 8 cep telefonu ele geçirildi.
"FETÖ terör örgütünü yeniden yapılandırmaya çalıştıkları, bu amaçla toplantılar düzenledikleri, yardımlar topladıkları" iddia edilen şüphelilerden M.K. ve N.S. Taşköprü ilçesinde, Günaydı da Antalya'da gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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