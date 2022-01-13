Erdoğan konuştu, AB büyükelçileri tek tek not aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AB Üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileri ile düzenlenen toplantıda konuştu. "Avrupa Birliği tarafından beklediğimiz karşılığı göremedik. Bize karşı oyalama taktikleri uygulandı" diyen Erdoğan,sözlerini "Tam üyelik yolunda attığımız adımların nasıl engellediğini bizzat gördüm, yaşadım. Maruz kaldığımız adaletsizliklere rağmen AB bizim stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor" ifadeleri ile sürdürdü.

KASINDAN NOTLAR ALDILAR



AB büyükelçilerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dikkatle dinlediği

anlar kameraya yansıdı. Büyükelçilerin, Erdoğan'ın verdiği mesajları tek tek

not aldığı görüldü.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Salgın ile birlikte Avrupa Birliği içindeki siyasi, coğrafi ve ekonomik

ayrışmalara daha belirgin hale geldi. Bu durum AB içindeki pek çok konunun geri

itilmesine sebep oldu. AB maalesef İslam düşmanlığı, göçmen konusunda bir adım

atamadı. Konuya yakın herkes bu konuda kilit ülkenin Türkiye olduğunu bilmektedir.

Türkiye ve AB'nin ilişkileri ileri taşıması her anlamda önem kazanmıştır.



"BEKLEDİĞİMİZ KARŞILIĞI GÖREMEDİK"

Diyalog ve diplomasiden yana çaba gösterdik. Üzülerek söylemek isterim ki AB'den

beklediğimiz karşılığını göremedik. Bize karşı oyalama taktiği uygulandı. Asıl

üzerinde düşünülmesi gereken birliğin çıkarlarının birkaç ülkenin ihtiraslarına

teslim edilmesidir. Avrupa ve Türkiye'nin çevresinde yaşanan mevcut krizler

çözülmedikçe göç baskısının azalmasını beklemek gerçekçi değildir.



"ARAMIZDAKİ MESELELERİ HALLEDEBİLECEĞİMİZE SAMİMİYETLE İNANIYORUM"

500 bine yakın Suriyeli misafirimizin evlerine güvenli dönüşünü sağladık. Göç

konusunda AB'den tek beklentimiz adil yük paylaşımıdır. Bu süreçte geri itme

hadiselerine ve göçmenlere yönelik uluslararası hukuka aykırı davranışlara son

verilmedir. Ege'deki olaylarla ilgili Avrupa'dan daha vicdanlı sesler yükseltmesini

bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde vize serbestisi konusunda ilerleme kaydetmemiz

gerekiyor. Geçen sene komşumuz Yunanistan ile diyalog kanallarını açtık. Aramızdaki

meseleleri halledeceğimize samimiyetle inanıyorum./p



"AB AÇISINDAN MUHASEBE YAPMA ZAMANI GELMİŞTİR"

Türkiye'nin Kıbrıs meselesi hakkındaki görüşü nettir, 50 yıldır süren müzakere

sürecinin neden çözüme kavuşmadığı nettir. Rumlar Ada'nın kendilerine ait olduğu

zihniyetinden kurtulamadı. AB Kıbrıs Türklerinin haklarını görmezden geldi.

KKKTC ile çaba harcamaya devam ediyoruz. AB açısından samimi bir muhasebe yapma

zamanı gelmiştir, AB 2004'te verdiği sözleri tutarak Cenevre'de sunulan teklifi

değerlendirmelidir.



"AB İLE YENİ BİR SAYFA HAZIRLIĞINDA OLDUĞUMUZU İLETMENİZİ RİCA EDİYORUM"



Tam üyelik yolunda attığımız adımların nasıl engellediğini bizzat gördüm, yaşadım.

Maruz kaldığımız adaletsizliklere rağmen AB bizim stratejik önceliğimiz olmayı

sürdürüyor. Bu tecrübeler ışığında Avrupa kıtasının bir parçası olan Türkiye,

AB'nin tam üyesi hedefine bağlıdır. 2021-2023 yıllarını kapsayan çalışmalarımıza

hız verdik. Paris İklim Anlaşması'nı onayladık. AB ile iş birliğimizi güçlendirmeye

hazırız. Sizlerden gerekli Brüksel'e gerek başkentlerinize yapacağınız münasebetlere

Türkiye'nin AB ile yeni bir sayfa hazırlığında olduğunu iletmenizi rica ediyorum."

