Erdoğan konuştu, AB Büyükelçileri tek tek not aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri ile gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı konuşmada işbirliği ve diyalog çağrısında bulundu. Erdoğan'ın konuşması esnasında büyükelçilerin söylenenleri tek tek not alması dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AB Üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileri ile düzenlenen toplantıda konuştu. "Avrupa Birliği tarafından beklediğimiz karşılığı göremedik. Bize karşı oyalama taktikleri uygulandı" diyen Erdoğan,sözlerini "Tam üyelik yolunda attığımız adımların nasıl engellediğini bizzat gördüm, yaşadım. Maruz kaldığımız adaletsizliklere rağmen AB bizim stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor" ifadeleri ile sürdürdü.
KASINDAN NOTLAR ALDILAR
AB büyükelçilerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dikkatle dinlediği
anlar kameraya yansıdı. Büyükelçilerin, Erdoğan'ın verdiği mesajları tek tek
not aldığı görüldü.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
"Salgın ile birlikte Avrupa Birliği içindeki siyasi, coğrafi ve ekonomik
ayrışmalara daha belirgin hale geldi. Bu durum AB içindeki pek çok konunun geri
itilmesine sebep oldu. AB maalesef İslam düşmanlığı, göçmen konusunda bir adım
atamadı. Konuya yakın herkes bu konuda kilit ülkenin Türkiye olduğunu bilmektedir.
Türkiye ve AB'nin ilişkileri ileri taşıması her anlamda önem kazanmıştır.
"BEKLEDİĞİMİZ KARŞILIĞI GÖREMEDİK"
Diyalog ve diplomasiden yana çaba gösterdik. Üzülerek söylemek isterim ki AB'den
beklediğimiz karşılığını göremedik. Bize karşı oyalama taktiği uygulandı. Asıl
üzerinde düşünülmesi gereken birliğin çıkarlarının birkaç ülkenin ihtiraslarına
teslim edilmesidir. Avrupa ve Türkiye'nin çevresinde yaşanan mevcut krizler
çözülmedikçe göç baskısının azalmasını beklemek gerçekçi değildir.
"ARAMIZDAKİ MESELELERİ HALLEDEBİLECEĞİMİZE SAMİMİYETLE İNANIYORUM"
500 bine yakın Suriyeli misafirimizin evlerine güvenli dönüşünü sağladık. Göç
konusunda AB'den tek beklentimiz adil yük paylaşımıdır. Bu süreçte geri itme
hadiselerine ve göçmenlere yönelik uluslararası hukuka aykırı davranışlara son
verilmedir. Ege'deki olaylarla ilgili Avrupa'dan daha vicdanlı sesler yükseltmesini
bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde vize serbestisi konusunda ilerleme kaydetmemiz
gerekiyor. Geçen sene komşumuz Yunanistan ile diyalog kanallarını açtık. Aramızdaki
meseleleri halledeceğimize samimiyetle inanıyorum./p
"AB AÇISINDAN MUHASEBE YAPMA ZAMANI GELMİŞTİR"
Türkiye'nin Kıbrıs meselesi hakkındaki görüşü nettir, 50 yıldır süren müzakere
sürecinin neden çözüme kavuşmadığı nettir. Rumlar Ada'nın kendilerine ait olduğu
zihniyetinden kurtulamadı. AB Kıbrıs Türklerinin haklarını görmezden geldi.
KKKTC ile çaba harcamaya devam ediyoruz. AB açısından samimi bir muhasebe yapma
zamanı gelmiştir, AB 2004'te verdiği sözleri tutarak Cenevre'de sunulan teklifi
değerlendirmelidir.
"AB İLE YENİ BİR SAYFA HAZIRLIĞINDA OLDUĞUMUZU İLETMENİZİ RİCA EDİYORUM"
Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Tam üyelik yolunda attığımız adımların nasıl engellediğini bizzat gördüm, yaşadım.
Maruz kaldığımız adaletsizliklere rağmen AB bizim stratejik önceliğimiz olmayı
sürdürüyor. Bu tecrübeler ışığında Avrupa kıtasının bir parçası olan Türkiye,
AB'nin tam üyesi hedefine bağlıdır. 2021-2023 yıllarını kapsayan çalışmalarımıza
hız verdik. Paris İklim Anlaşması'nı onayladık. AB ile iş birliğimizi güçlendirmeye
hazırız. Sizlerden gerekli Brüksel'e gerek başkentlerinize yapacağınız münasebetlere
Türkiye'nin AB ile yeni bir sayfa hazırlığında olduğunu iletmenizi rica ediyorum."