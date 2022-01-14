Zimmetine 2,5 milyon dolar geçiren banka müdürü tutuklandı
Sivas'ta zimmetine yaklaşık 2,5 milyon dolar geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan bankanın şube müdürü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Ocak 2022 15:50
Bir bankanın 2 şubesinde müdürlük yapan B.T. (47), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
B.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kentteki bir bankanın müşterileri, hesaplarından bilgileri olmadan para çekilmesi üzerine bankaya başvurmuş, durumun tespit edilmesi üzerine müfettiş görevlendirilmişti.
İlk etapta 8 müşterinin hesabından yaklaşık 2,5 milyon dolar çektiği tespit edilen şube müdürü B.T, polis ekiplerince dün gözaltına alınmıştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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