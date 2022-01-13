Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski öğretmen tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski öğretmen tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ocak 2022 16:05
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, İpsala ilçesi 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ bağlantısı nedeniyle görevinden ihraç edilen öğretmen S.Ö'yü yakaladı.
Gözaltına alınan S.Ö, işlemlerinin ardından İpsala Adliyesine getirildi.
Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız