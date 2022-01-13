Aleyna'nın ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanına iddianame

Kent merkezinde, 14 Kasım Mahallesi'nde oturan Aleyna Ağgül, 30 Eylül 2021'de, yaşadığı apartmana bitişik apartmanın boşluğunda ölü bulundu. 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bırakan Aleyna'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında nakliye firması sahibi Gökhan Argın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Argın, 'intihara teşvik' suçundan tutuklanma talebi ile çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı, şüphelinin serbest bırakılması kararına itiraz etti. Ancak savcılığını itirazı reddedildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıtlara 'şüpheli' olarak geçen Ağgül'ün ölümüyle ilgili sosyal medya hesapları ve cep telefonlarını incelemek üzere Bilişim Suçlar Şube Müdürlüğü'ne gönderdi. Yapılan incelemeler sonucunda mahkemeye sunulan raporu inceleyen hakim, genç kızı ölüme sürüklediği öne sürülen Gökhan Argın'ın yakalanıp cezaevine gönderilmesi için emniyete talimat verdi. Yeniden gözaltına alınan Ağgül, olaydan 8 gün sonra tutuklanarak cezaevine konuldu.

Gökhan Argın hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 6 sayfalık iddianame 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Gökhan Argın, şantaj, basit yaralama ve intihara yönlendirme suretiyle kasten ölüme sebep verme suçlarından yargılanacak.