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Kırmızı ışıkta geçerek ölüme sebep olan doktora hapis

Samsun'da aracıyla kavşakta kırmızı ışıkta geçerek çarptığı 2 yayadan birinin ölümüne, kendisi ile birlikte 3 kişinin yaralanmasına sebep dolan doktor, yargılandığı mahkemece 6 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 13 Ocak 2022 17:13
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Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi OMÜ Yerleşkesi girişindeki kavşakta geçen yıl mart ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Enes B. (27) yönetimindeki 55 AAH 266 plakalı hafif ticari araç, Dr. S.M.Y. (45) idaresindeki 55 AEC 069 plakalı otomobile çarptı. Hafif ticari aracın çarpması sonucu savrulan otomobil yolun kenarında bekleyen yaya Zehra Atmaca (29) ve annesi Ayşegül Aydemir'i (44) altına alıp etrafa savurdu. Kazada anne kız ile her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Zehra Atmaca hayatını kaybederken, annesi Ayşegül Aydemir ise hastanede tedavi altına alındı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada doktor olan otomobil sürücüsü S.M.Y.'nin kırmızı ışıkta geçip hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra yol kenarında bekleyen anne kıza çarptığı ortaya çıktı. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi tamamlanan Dr. S.M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dr. S.M.Y. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Yargılama sırasında tahliyesine karar verilen Dr. S.M.Y.'nin bugün yargılanması sona erdi. Mahkeme, Dr. S.M.Y.'yi 'taksirle ölüme sebep olmak' suçundan 6 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı.

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