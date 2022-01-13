Yargıtay'dan, ihraç edilen Diyanet-Sen Başkanı ile ilgili açıklama

Yargıtaydaki imam hatiplik görevinden ihraç edildiğine dair haberler kamuoyuna yansıyan eski Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir'in, 2019'da Yargıtaydaki görevinden fiilen ayrıldığı bildirildi.

Yargıtay Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında Güldemir'e ilişkin haberler üzerine açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yargıtay Birinci Başkanlıkta görev aldığı bildirilen Mehmet Ali Güldemir, imam hatip göreviyle 19 Ağustos 2015 ile 14 Şubat 2019 tarihleri arasında Yargıtay ek binasında görev almış olup, 14 Şubat 2019'da sendika yöneticisi seçilmesi sebebiyle bu görevinden fiilen ayrılmıştır. İlgilinin o tarihten bugüne Yargıtay ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.