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On ilde eğitime kar engeli

Yurdun bazı bölgelerinde kar nedeniyle 10 ilde eğitime ara verildi, Konya'da online eğitime geçildi

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Ocak 2022 09:30
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1-SİNOP

Olumsuz hava şartlarının ulaşımda zaman zaman aksamalara neden olduğu vurgulanan açıklamada, "Merkez ilçeye bağlı Eymür, Ahlatçık, Sazlik, Akbaş, Kirençukuru, Taşmanlı Dizdaroğlu ile Ayancık, Gerze, Dikmen ve Erfelek ilçelerinde taşımalı eğitim verilen okullarımızda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

2-ARDAHAN

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, yaptığı açıklamada, "Bu bölgemizde dün de eğitim veremedik. Bölgede yoğun kar ve tipi etkisini sürdürüyor, ulaşım aksıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bölgelerde karla mücadele çalışması yürütüyor.

3-SİVAS

Sivas'ın İmranlı, Kangal ve Zara ilçelerinde kar nedeniyle 128 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kapalı yolların açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.

4-KARS

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz geneli ve ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 14 Ocak Cuma günü (1) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

4-KONYA

Konya'nın 11 ilçesinde okullara kar tatili

Konya'nın 11 ilçesinde kar yağışı sebebiyle yüz yüz eğitime 14 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle ara verildi.

Konya'da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Ahırlı, Altınekin, Bozkır, Çumra, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Sarayönü, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde eğitime 14 Ocak Cuma günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ahırlı, Altınekin, Bozkır, Çumra, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Sarayönü, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 14 Ocak 2022 Cuma günü yüz yüze eğitime ilçe hıfzıssıhha kurullarınca 1 gün ara verilmiştir. Bu süre zarfında uzaktan eğitim yapacaktır" denildi.

KAPAT [X]

Ayrıca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Meram ilçesinin bazı mahallelerinde kar yağışı, buzlanma ve uzun süreli elektrik kesintisinden dolayı mağduriyet sebebiyle 14 Ocak 2022 Cuma günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği, uzaktan eğitim yapılacağı belirtildi.

5-Van'da eğitime kar engeli

Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Ocak 2022 Cuma günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim (Lise, Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

Öte yandan Van'ın Özalp ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Özalp Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar ve yollarda buzlanma tehlikesi dolayısıyla yarın ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği duyuruldu.

6-Ordu'da eğitime kar engeli

Ordu'nun Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu, olumsuz hava şartları nedeniyle Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde eğitim öğretime 14 Ocak Cuma ara verildiği belirtildi.

7-Mersin'de bir ilçede taşımalı eğitime ara verildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim merkezlerine giden ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yüz yüze eğitimine bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Gülnar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde 14 Ocak Cuma günü olumsuz hava koşulları sebebiyle taşımalı eğitim merkezi olan ilkokul ve ortaokullarda (Büyükeceli İlkokulu/Ortaokulu kapsam dışıdır) 1 gün süre ile yüz yüze eğitime ara verilip eğitim faaliyetlerinin uzaktan eğitimle yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

Öte yandan ilçede kar yağışının ardından buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

8-Ovacık'ta kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Ovacık Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının getirdiği olumsuz durum ve aşırı buzlanma nedeniyle ilçemizde eğitime 14 Ocak cuma günü ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

9-Karaman'da eğitime kar engeli

Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim ile 4 ilçede eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde 14 Ocak Cuma günü eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, belirtilen tarihte taşıma kapsamındaki öğrencilere çevrim içi ortamda eğitimlerin gerçekleştirileceği kaydedildi.

Ayrıca Ayrancı, Kazımkarabekir, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

10-RİZE

Rize'de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy okulları ile taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün başlayan kar yağışının ardından yollarda buzlanma meydana geldiği belirtildi.

Olumsuzlukların en aza indirilmek istendiği vurgulanan açıklamada, "Muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla ilimiz merkez ilçe taşımalı eğitim ve köy okullarında eğitime bugün ara verilmiştir. İlçelerde herhangi bir tatil olmayıp, gelişmeler takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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