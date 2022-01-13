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KİPTAŞ kura çekiminde 'hile' tartışması

Bakırköy 23. Noteri Başkatibi Nurettin Aytekin, "Topları çeken arkadaşlara senkronize olarak topları çekmeleri uyarısında bulunduğum sırada 3. sıradaki arkadaş gayriihtiyari olarak çektiği topu keseye atmıştır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ocak 2022 19:54
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KİPTAŞ kura çekiminde 'hile' tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın, temelini geçen ay attığı 321 sosyal konut ve 22 bağımsız birimin bulunduğu "Tuzla Aydınlık Evler" projesinin kura çekiminde, görevlilerden birinin çektiği topu torbaya geri atması tartışmalara neden oldu.

Zeytinburnu'ndaki KİPTAŞ Genel Müdürlük binasında noter huzurunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı çekilişle 321 konut ve 22 bağımsız birimin sahipleri belirlendi.

Engellilere ayrılan dairelerle ilgili ilk çekilişin ardından İBB Başkanı İmamoğlu ve protokol üyeleri salondan ayrılırken çekilişe canlı yayın üzerinden devam edildi.

Çekiliş sırasında 5 görevliden 3. sırada bulunan kişinin, çektiği topa baktıktan sonra elinde bulunan torbaya atıp yeniden farklı bir top çektiği görüldü.

Çekiliş sonrası Bakırköy 23. Noteri Başkatibi Nurettin Aytekin, 3. sırada bulunan hostesin elinden torbayı alarak sıradan çıkardı ve yerine başka bir hostesi görevlendirdi.

Çekilen topun tekrar torbaya atılması, canlı yayından çekilişi takip edenler ve sosyal medya kullanıcılarınca tepki gördü.

- "Bilerek isteyerek o topu keseye atmamıştır"

Bakırköy 23. Noteri Başkatibi Nurettin Aytekin de tepkiler üzerine salonda, "3+1 dairelerin 121. yedek talihlisini belirlerken topları çeken arkadaşlara senkronize olarak topları çekmeleri uyarısında bulunduğum sırada 3. sıradaki arkadaş gayriihtiyari olarak çektiği topu keseye atmıştır. Arkadaşa bu uyarı tarafımdan yapılmıştır. 121. yedek talihli 31 bin 222 olarak belirlenmiştir. Orada göründüğü gibi arkadaş bilerek isteyerek o topu keseye atmamıştır." açıklamasını yaptı.

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