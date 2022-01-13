16 yaşındaki gencin balkondan düşme anı kamerada
İstanbul Esenyurt'ta bir çocuk, 7'nci katta bulunan evinin balkonundan dengesini kaybederek aşağı düştü. Metrelerce yüksekten düşen 16 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 13 Ocak 2022 20:57
Olay, geçtiğimiz gün Sultaniye Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre,
7'nci katta bulunan evinin balkonuna çıkan Özkan Boy (16), dengesini kaybederek
aşağı düştü. Metrelerce yükseklikten yere çakılan Boy'un yaralı halde yattığını
gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay
yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından
hastaneye kaldırdı. 16 yaşındaki Boy, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını
kaybetti.
Boy'un metrelerce yüksekten yere düştüğü o anlar çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız