Avukatı bıçakla yaralayıp gasbeden saldırganlar tutuklandı

Beş ilde eğitime kar engeli
Beş ilde eğitime kar engeli
MKE'de çalışanların saat ücretleri ek zamla yüzde 64 artırıldı
MKE'de çalışanların saat ücretleri ek zamla yüzde 64 artırıldı
Memur ve emekliye ek zam teklifinde 2. bölüm görüşülüyor
Memur ve emekliye ek zam teklifinde 2. bölüm görüşülüyor
AK Parti'den ekonomiye yönelik 4 maddelik yeni yasa teklifi
AK Parti'den ekonomiye yönelik 4 maddelik yeni yasa teklifi
Vaka sayısı 75 binin üzerinde
Vaka sayısı 75 binin üzerinde
Bakanlıktan, İSKİ'nin 'faturalara KDV farkı' hakkındaki açıklamasına yalanlama
Bakanlıktan, İSKİ'nin 'faturalara KDV farkı' hakkındaki açıklamasına yalanlama
Türkiye'nin ilk mini uydusu uzaya fırlatıldı
Türkiye'nin ilk mini uydusu uzaya fırlatıldı
Türkiye'nin ilk madencilik meslek lisesi açılıyor
Türkiye'nin ilk madencilik meslek lisesi açılıyor
Otomotiv markalarının temsilcileri ÖTV düzenlemesine ne dedi?
Otomotiv markalarının temsilcileri ÖTV düzenlemesine ne dedi?
DEVA Patisi İl Başkanı FETÖ'yü yeniden yapılandırmaya çalışmış
DEVA Patisi İl Başkanı FETÖ'yü yeniden yapılandırmaya çalışmış
Yargıtay'dan, ihraç edilen Diyanet-Sen Başkanı ile ilgili açıklama
Yargıtay'dan, ihraç edilen Diyanet-Sen Başkanı ile ilgili açıklama
Kırmızı ışıkta geçerek ölüme sebep olan doktora hapis
Kırmızı ışıkta geçerek ölüme sebep olan doktora hapis
Erdoğan konuştu, AB Büyükelçileri tek tek not aldı
Erdoğan konuştu, AB Büyükelçileri tek tek not aldı
Erdoğan, bürokrasiye takılan 500 milyon dolarlık yatırımın önünü açtı
Erdoğan, bürokrasiye takılan 500 milyon dolarlık yatırımın önünü açtı
2022 yılında kıdem tazminatı ile ilgili kritik 37 sorunun cevabı
2022 yılında kıdem tazminatı ile ilgili kritik 37 sorunun cevabı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çaldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çaldılar
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan rahatlatan açıklama
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan rahatlatan açıklama
Yargıtay'dan yeni Bank Asya kararı: Mutad hesap hareketleri suç değil
Yargıtay'dan yeni Bank Asya kararı: Mutad hesap hareketleri suç değil
Adalet Bakanı: Hukuk müfredatına 'Hukuk Türkçesi' dersi de eklensin
Adalet Bakanı: Hukuk müfredatına 'Hukuk Türkçesi' dersi de eklensin
Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subaya inceleme
Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subaya inceleme
2021'in en çok satılan ikinci el markaları belli oldu
2021'in en çok satılan ikinci el markaları belli oldu
Kar nedeniyle 6 ilde tatil kararı alınırken Konya'da uzaktan eğitim
Kar nedeniyle 6 ilde tatil kararı alınırken Konya'da uzaktan eğitim
Açığa alınan Korgan Kaymakamı Vali Yardımcısı oldu
Açığa alınan Korgan Kaymakamı Vali Yardımcısı oldu
MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı başvuruları başladı
MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı başvuruları başladı
ÖTV düzenlemesi sıfır araçta fiyatları düşürecek mi?
ÖTV düzenlemesi sıfır araçta fiyatları düşürecek mi?
3 Kamu kurumu 177 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu 177 personel almak için ilana çıktı
Süresiz nafaka için süreç hızlandı
Süresiz nafaka için süreç hızlandı
Montaj değilmiş: Matematik öğretmeni 81 ili tek nefeste söyledi
Montaj değilmiş: Matematik öğretmeni 81 ili tek nefeste söyledi
Otomotivde ÖTV düzenlemesi: Sıfır otomobilde matrah limitleri değişti
Otomotivde ÖTV düzenlemesi: Sıfır otomobilde matrah limitleri değişti
Mahkemeden trafik cezaları ile ilgili emsal karar
Mahkemeden trafik cezaları ile ilgili emsal karar
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Avukatı bıçakla yaralayıp gasbeden saldırganlar tutuklandı

Ataşehir'de avukat Ahmet Refik Güven'i bıçakla yaralayarak gasbeden yabancı uyruklu 3 kişi tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ocak 2022 21:49
Yazdır
Avukatı bıçakla yaralayıp gasbeden saldırganlar tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 Ocak Çarşamba günü gece 00.15 sıralarında yabancı uyruklu 3 kişi, avukat Ahmet Refik Güven'i bacağından bıçaklayarak cep telefonunu gasbetti.

Aynı şüphelilerin daha sonra Yenisahra Mahallesi'nde B.S isimli kişiye de gasp teşebbüsünde bulunduğu bilgisini edinen ekipler, şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı arama başlattı.

Her iki konuyla ilgili yapılan araştırmalar sonucunda olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen yabancı uyruklu şüpheliler E.A, R.S. ve S.E aynı gece yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında olayda kullanıldıkları bıçak ile gasp sonucu elde ettikleri cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler, ''gasp'' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Avukat Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece eve dönerken konuştuğu cep telefonunu kapattığı sırada arkadan saldırıya uğradığını söyledi.

Güven, olayı şöyle anlattı:

''Bir tek 'para ver' kelimesini biliyorlardı. Onlara durmalarını, para vereceğimi söyledim ama anlamadılar. Bacağıma bıçak sapladılar. Sonra sokağın başında birinin geldiğini görünce aralarından biri, diğer ikisini ikna edip götürdü. Olay yerinde bacağıma tampon yaptım, motokurye arkadaşın yardımıyla kız arkadaşımın evine gidip polisi aradım. Sonrasında polise ifade verip, hastaneye gittim. Dizimin altına 6-7 dikiş atıldı. 8-9 gündür evde yatıyorum, fizik tedaviye başlayacağım. O gece yardımcı olan sağlıkçı ve polis arkadaşlara çok teşekkür ederim, çok ilgilendiler."

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Karakolda ölüme ilişkin 12 polisin yargılaması başladı
Karakolda ölüme ilişkin 12 polisin yargılaması başladı
Kırmızı ışıkta geçerek ölüme sebep olan doktora hapis
Kırmızı ışıkta geçerek ölüme sebep olan doktora hapis
Aleyna'nın ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanına iddianame
Aleyna'nın ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanına iddianame
Şirket aracını arkadaşına verdi, iş yerine sigortasız işçi çalıştırma cezası kesildi
Şirket aracını arkadaşına verdi, iş yerine sigortasız işçi çalıştırma cezası kesildi
Yargıtay'dan yeni Bank Asya kararı: Mutad hesap hareketleri suç değil
Yargıtay'dan yeni Bank Asya kararı: Mutad hesap hareketleri suç değil
Enes Kara'nın haberlerine babasının talebi üzerine erişim engeli getirildi
Enes Kara'nın haberlerine babasının talebi üzerine erişim engeli getirildi

Bu Habere Tepkiniz

67 Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı

67 Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı

2021-2022 akademik yılı bahar dönemi lisansüstü öğrenci alım ilanları devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları tarafından yayımlanmaya başlandı.
Özel eğitim sınıfında ders okutan tüm öğretmenlerin ek ders ücretleri artırımlı ödenir mi?

Özel eğitim sınıfında ders okutan tüm öğretmenlerin ek ders ücretleri artırımlı ödenir mi?

MEB; özel eğitim sınıfında ders okutan müzik ve beden eğitimi öğretmenlerinin, bu kapsamda okuttukları derslere bağlı olarak yararlandırılacakları ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Yeşil pasaporttaki ıslak imza ve mühür dayatması artık kaldırmalı!

Yeşil pasaporttaki ıslak imza ve mühür dayatması artık kaldırmalı!

İçişleri Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen hususi ve hizmet damgalı pasaport formlarında bürokratik süreçleri azaltmak amacıyla elektronik imzalı belgeleri kabul etmeli!
Sağlık Bakanlığına kurayla işçi alımında kapsam genişletildi

Sağlık Bakanlığına kurayla işçi alımında kapsam genişletildi

Sağlık Bakanlığına sınavsız kurayla işçi alımında kapsam genişletildi.
WhatsApp yazışmalarına disiplin cezasına mahkemeler nasıl bakıyor?

WhatsApp yazışmalarına disiplin cezasına mahkemeler nasıl bakıyor?

Memurların sosyal medya paylaşımlarının hangileri disiplin işlemine konu olabilir?
İzmir Bakırçay Üniversitesi, ilandaki hataları düzeltti!

İzmir Bakırçay Üniversitesi, ilandaki hataları düzeltti!

İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim görevlisi alımındaki hataları düzeltti!
EKPSS ile atanan memurlar aynı haktan ikinci kez yararlanabilir mi?

EKPSS ile atanan memurlar aynı haktan ikinci kez yararlanabilir mi?

Memurken EKPSS ile yeniden atanırsam istediğim ile tayinim yapılabilir mi?
Sayıştay'ın kariyer uzmanlık atamalarına ilişkin tespiti ne kadar isabetli?

Sayıştay'ın kariyer uzmanlık atamalarına ilişkin tespiti ne kadar isabetli?

Kariyer uzman kadrosundan şehir plancısı kadrosuna yapılan atama mevzuata aykırı mı?
İlana tez konusu yazıldı, aday sınava tek başına girecek!

İlana tez konusu yazıldı, aday sınava tek başına girecek!

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda adayın tez konusu ilana yazıldı.
Memurlardan alınacak asgari yemek parası tutarları belli oldu

Memurlardan alınacak asgari yemek parası tutarları belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği ile 2022 yılında kamu kurumlarının devlet memurlarından alacakları asgari yemek parası tutarları belli oldu
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Erdoğan konuştu, AB büyükelçileri tek tek not aldı

Erdoğan konuştu, AB büyükelçileri tek tek not aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri ile gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı konuşmada işbirliği ve diyalog çağrısında bulundu. Erdoğan'ın konuşması esnasında büyükelçilerin söylenenleri tek tek not alması dikkat çekti.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Yaşlı hastalar, hayata 'Gönül Bağı' ile bağlanıyor

Yaşlı hastalar, hayata 'Gönül Bağı' ile bağlanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tümüyle yerli yazılımların kullanıldığı, donanımsal entegrasyonları ile dünyada bir ilk olan proje ile ciddi sağlık sorunu yaşayan yaşlı vatandaşları anlık olarak takip ediyor.