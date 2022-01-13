Saçından tutarak yere yatırdığı arkadaşını acımasızca dövdü

Olay, Serik ilçesinde bir lisenin arka bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında tartışma yaşanan iki genç kız arkadaşları ile birlikte okulun arka bahçesinde buluştu. Bu sırada kızlardan birinin üzerinde bulunan kapüşonlu elbise alındı. Daha sonra ise diğer kız saçından tutarak sürükledi. Kız bu sırada çamurlu suyun içerisine düştü. Arkadaşı ise üzerine kapanarak saçlarından tutup, defalarca kafasını yere vurdu. Bu sıra kızları ayırmak isteyen bir erkek ise olayı kayıt altına alan diğer kız tarafından "bırak" denilerek engellendi.

Olay anı bir başka genç kız tarafından kayıt altına alındı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki çekti. O anları kayda alan kızın arkadaşlarını ayırmak yerine kayıta devam etmesine izleyenler tepki gösterdi. Görüntünün ne zaman çekildiği ise bilinmiyor.