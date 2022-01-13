Memurların 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
Devlet memurlarının 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı. Bilindiği üzere maaşlara %27,91 oranında zam yapılmıştı.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 13 Ocak 2022 23:10
Devlet memurlarının 15 Ocak 2022 tarihli zamlı maaş bordroları yer aldı. Maaşlara yüzde %27,91 oranında zam yapılmıştı. Yüzde 2,5 ek zam görümeleri TBMM'de tamamlanamadığı için, 15 Ocak maaş bordrolarına yansımamıştır. Kamu personeli olanlar https://www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama adresinden zamlı maaş bordrolarını görebilirler.
Zamlı say2000 maaş bordrolarınızı, www.memurlar.net/maas/ adresindeki memurlar.net maaş robotuyla kıyaslayabilirsiniz.
Ancak, Memurlar.net'teki maaş robotunda 15 günlük maaş farkları ve TBMM'de görüşülmekte olan yüzde 2,5'luk zamlarda yer almaktadır. Bu hususa dikkat edilmelidir.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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