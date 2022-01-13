Milli Eğitim Müdürü'nün aracı kara saplandı... Araç köylülerin yardımıyla kurtarıldı

Kamu görevlisi, mesleki talepleri içermeyen protesto eylemlerine katılabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, IŞİD isimli terör örgütünün saldırılarını kınamak ve Kobane kenti ile dayanışma sağlamak maksadıyla göreve gelmediği gerekçesi ile verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.

Öğretmen olarak görev yapan davacıya, okuldaki görevine izinsiz ve mazeretsiz olarak