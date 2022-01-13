Patron, işçiyi arabası kirlenmesin diye bagajda taşıdı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde inşaat firması sahibi olduğu iddia edilen bir kişi, ayakkabısını değiştirmek için yapı markete götürdüğü işçiyi koltuk yerine bagajda taşıdı. Durumu görenler ise olaya büyük tepki gösterdi.
Vicdanları sızlatan olay geçtiğimiz günlerde Gazipaşa ilçesinde yaşandı. İnşaat
sektöründe iş yapan bir firma sahibi, inşaatta çalışan işçiye iddiaya göre çalışırken
giymek üzere ayakkabı aldı ama numarası küçük geldi. Bunun üzerine patron, işçiyi
mağazaya götürmek istedi. Yapı marketin önüne gelindiğinde ön ya da arka koltuk
yerine açılan bagajdan inen işçiyi görenler gözlerine inanamadı. Bagajdan inip
yapı markete giren ve ayakkabısını değiştiren işçi, tekrar bagaja bindi ve kapısı
bir vatandaşın yardımıyla kapatıldı.
Görenlerin büyük tepkisine yol açan olay, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Araç sahibi ise, işçiyi bagaja binmesi için zorlamadığını, üzeri kirli olduğu için kendisinin bagajda gitmek istediğini iddia etti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
Kamu görevlisi, mesleki talepleri içermeyen protesto eylemlerine katılabilir mi?
Danıştay 12. Dairesi, IŞİD isimli terör örgütünün saldırılarını kınamak ve Kobane kenti ile dayanışma sağlamak maksadıyla göreve gelmediği gerekçesi ile verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.
Öğretmen olarak görev yapan davacıya, okuldaki görevine izinsiz ve mazeretsiz olarak