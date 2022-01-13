Bu ilçede sokak hayvanı sahiplenenlere 15 ton içme suyu ücretsiz

Yedi ilde eğitime kar engeli
Yedi ilde eğitime kar engeli
1 çocuk annesi alanında Türkiye birincisi oldu yine de atanamadı
1 çocuk annesi alanında Türkiye birincisi oldu yine de atanamadı
Meclis'te çoğunluk sağlanamadı! Ek zam, ocak maaşına yetişmeyecek
Meclis'te çoğunluk sağlanamadı! Ek zam, ocak maaşına yetişmeyecek
Patron, işçiyi arabası kirlenmesin diye bagajda taşıdı
Patron, işçiyi arabası kirlenmesin diye bagajda taşıdı
MKE'de çalışanların saat ücretleri ek zamla yüzde 64 artırıldı
MKE'de çalışanların saat ücretleri ek zamla yüzde 64 artırıldı
AK Parti'den ekonomiye yönelik 4 maddelik yeni yasa teklifi
AK Parti'den ekonomiye yönelik 4 maddelik yeni yasa teklifi
Vaka sayısı 75 binin üzerinde
Vaka sayısı 75 binin üzerinde
Bakanlıktan, İSKİ'nin 'faturalara KDV farkı' hakkındaki açıklamasına yalanlama
Bakanlıktan, İSKİ'nin 'faturalara KDV farkı' hakkındaki açıklamasına yalanlama
Türkiye'nin ilk mini uydusu uzaya fırlatıldı
Türkiye'nin ilk mini uydusu uzaya fırlatıldı
Türkiye'nin ilk madencilik meslek lisesi açılıyor
Türkiye'nin ilk madencilik meslek lisesi açılıyor
Otomotiv markalarının temsilcileri ÖTV düzenlemesine ne dedi?
Otomotiv markalarının temsilcileri ÖTV düzenlemesine ne dedi?
DEVA Patisi İl Başkanı FETÖ'yü yeniden yapılandırmaya çalışmış
DEVA Patisi İl Başkanı FETÖ'yü yeniden yapılandırmaya çalışmış
Yargıtay'dan, ihraç edilen Diyanet-Sen Başkanı ile ilgili açıklama
Yargıtay'dan, ihraç edilen Diyanet-Sen Başkanı ile ilgili açıklama
Kırmızı ışıkta geçerek ölüme sebep olan doktora hapis
Kırmızı ışıkta geçerek ölüme sebep olan doktora hapis
Erdoğan konuştu, AB Büyükelçileri tek tek not aldı
Erdoğan konuştu, AB Büyükelçileri tek tek not aldı
Erdoğan, bürokrasiye takılan 500 milyon dolarlık yatırımın önünü açtı
Erdoğan, bürokrasiye takılan 500 milyon dolarlık yatırımın önünü açtı
2022 yılında kıdem tazminatı ile ilgili kritik 37 sorunun cevabı
2022 yılında kıdem tazminatı ile ilgili kritik 37 sorunun cevabı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çaldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çaldılar
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan rahatlatan açıklama
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan rahatlatan açıklama
Yargıtay'dan yeni Bank Asya kararı: Mutad hesap hareketleri suç değil
Yargıtay'dan yeni Bank Asya kararı: Mutad hesap hareketleri suç değil
Adalet Bakanı: Hukuk müfredatına 'Hukuk Türkçesi' dersi de eklensin
Adalet Bakanı: Hukuk müfredatına 'Hukuk Türkçesi' dersi de eklensin
Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subaya inceleme
Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subaya inceleme
2021'in en çok satılan ikinci el markaları belli oldu
2021'in en çok satılan ikinci el markaları belli oldu
Kar nedeniyle 6 ilde tatil kararı alınırken Konya'da uzaktan eğitim
Kar nedeniyle 6 ilde tatil kararı alınırken Konya'da uzaktan eğitim
Açığa alınan Korgan Kaymakamı Vali Yardımcısı oldu
Açığa alınan Korgan Kaymakamı Vali Yardımcısı oldu
MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı başvuruları başladı
MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı başvuruları başladı
ÖTV düzenlemesi sıfır araçta fiyatları düşürecek mi?
ÖTV düzenlemesi sıfır araçta fiyatları düşürecek mi?
3 Kamu kurumu 177 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu 177 personel almak için ilana çıktı
Süresiz nafaka için süreç hızlandı
Süresiz nafaka için süreç hızlandı
Montaj değilmiş: Matematik öğretmeni 81 ili tek nefeste söyledi
Montaj değilmiş: Matematik öğretmeni 81 ili tek nefeste söyledi
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Bu ilçede sokak hayvanı sahiplenenlere 15 ton içme suyu ücretsiz

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde hayata geçirilen proje kapsamında sokak hayvanlarını sahiplenen vatandaşlara aylık 15 ton içme suyu ücretsiz veriliyor. İlçede sokak hayvanlarını sahiplenen vatandaşlara ayrıca veterinerlik desteği sağlanıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 13 Ocak 2022 23:30
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Delice ilçesinde "Sokaktan bir can da sen al" sloganı ile ilçe belediyesi ve Delice Kaymakamlığı önemli bir projeye imza attı. Hayata geçirilen proje ile ilçede aşırı soğuktan donma tehlikesi geçiren, yaralı ve hasta sokak hayvanları sahiplendiriliyor. Sokak hayvanlarını sahiplenen vatandaşların hanesine ise aylık 15 ton içme suyu ücretsiz veriliyor. Ayrıca sokak hayvanlarını sahiplenen vatandaşlara İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından veterinerlik hizmeti veriliyor. Kaymakam Burak Akköz ile Belediye Başkanı Turgut Özdem, vatandaşlara sahiplendikleri sokak hayvanlarını teslim etti. Ayrıca vatandaşlara kulübe, tasma ve mama hediye edildi.

"Örnek olmasını da bekliyoruz"
Kaymakam Akköz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kaymakamlık ve belediye ortaklığında başlattıkları projeye vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak hayvanlarının tedavi edildiğini belirten Akköz, "Projenin özü şu; hayvanlarımızı barınaklarda tutmaktansa bu şekilde muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza söylüyoruz. Bunları sahiplendikleri takdirde biz kaymakamlık olarak İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerimizce aşı, parazit vb. uygulamalarını yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızı koordine ediyoruz. Kolaylıklar sağlıyoruz. Sağ olsun belediyemiz de bu noktada bir ilk olarak bir hayvan sahiplenen vatandaşımıza hayvanın barınağı, aynı zamanda aylık 15 ton su bedelini bedava olmak üzere bu tarz kolaylıklar sağlıyor. Bu vesileye güzel de bir teveccüh olduğunu görüyoruz. İlk olarak Fatih Mahallesi Muhtarımız Avni Bey ile başladık. Bir sokak hayvanımızı yuvasına kavuşturduk. Şu anda güzel gidiyor projemiz. Teveccüh de var. İnşallah hiçbir sokakta hayvanımız zarar görmez, bir kötülükle karşılaşmaz. Örnek olmasını da bekliyoruz" dedi.

"Sokak hayvanlarının hayatın içinde olmasını amaçladık"
Delice Belediye Başkanı Özdem ise sokak hayvanı sahiplenen vatandaşların hanesine aylık 15 ton suyu ücretsiz olarak vereceklerini ifade ederek, "Bu proje kapsamında bizim mevcut Delice Belediyemizin barınak alanında bulunan rutin olarak da baktığımız sokak hayvanlarımızın barınakta kalması değil, asıl amacının sahiplenme ile hayatın içerisinde olmasını amaçlamıştık. Bu noktada kaymakam beyle bir istişare yaptık. 'Sokaktan bir can da sen al' projesi ismi adı altında bu projemize başladık" diye konuştu.

"15 ton suyu da biz ücretsiz hanelerimize vereceğiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokak hayvanlarına sahip çıkılması yönünde verdiği talimatı hatırlatan Özdem, "Bu proje kapsamında Delice Kaymakamlığımız, İlçe Tarım Müdürlüğümüz, veteriner hekimlerimiz tarafından gerekli sağlık kontrolleri yapılıyor ve aşılarını tamamlıyor. Delice Belediyesi olarak da biz bu noktada köpeğimizin barınağını, tasmasını, takibini ve bir kolaylık, bir önderlik yapılması manasında aylık ailenin kullandığı 15 ton suyu da biz ücretsiz hanelerimize vereceğiz. Bu vesileyle de bu kampanyaya katılımın yoğunlaşacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda bakımsız, sağlıksız hiçbir sokak hayvanının sokakta kalmasını önlemek, bu vesile ile de cumhurbaşkanımızın bize talimatları doğrultusunda vatandaşlarımla hayvanlarımızı sağlıklı ortamlarda buluşturmak. Bu vesile ile de insanlarımıza zararını da engellemiş olacağız. Allah'ın sessiz kullarını da sahiplendirmiş olacağız" diye konuştu.

"Başkanımın çalışmalarını takdir ediyorum"
İki kızı için yavru köpek sahiplenen Mustafa Tokay isimli vatandaş, "Delice Kaymakamlığı ve Delice Belediyesi'nin ortaklaşa yapmış olduğu bir köpekte sen sahiplenme kampanyasına kayıtsız kalmayıp, bu sokak köpeğini özellikle küçük kızlarım için sahiplendim. Buna vesile olan Delice Belediye Başkanım Turgut Özdem'e ve Delice Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Duyarlı vatandaşlarımızın bir köpek sahiplenerek belediyemiz ve kaymakamlığımızın yapmış olduğu projeye katılmalarını bir Deliceli olarak rica ediyorum. Bu köpeği sahiplenirken de kesinlikle su parası talep etmiyorum. Başkanımızın üstün çalışmalarını bir Deliceli olarak takdir ediyorum" ifadesini kullandı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Milli Eğitim Müdürü'nün aracı kara saplandı... Araç köylülerin yardımıyla kurtarıldı
Milli Eğitim Müdürü'nün aracı kara saplandı... Araç köylülerin yardımıyla kurtarıldı
Balıkesir Valisi, Tuğberk'in hayalini gerçekleştirdi
Balıkesir Valisi, Tuğberk'in hayalini gerçekleştirdi
Tuzla Belediyesi'nden yüzde 120 'denge zammı'
Tuzla Belediyesi'nden yüzde 120 'denge zammı'
Dilencinin üzerinden 6 bin lira çıktı
Dilencinin üzerinden 6 bin lira çıktı
Taşkında mahsur kalan vatandaşın yardımına kaymakam koştu
Taşkında mahsur kalan vatandaşın yardımına kaymakam koştu
Otobüse maskesiz binip, uyaran şoförü belediye şikayet etti
Otobüse maskesiz binip, uyaran şoförü belediye şikayet etti

Bu Habere Tepkiniz

Kamu görevlisi, mesleki talepleri içermeyen protesto eylemlerine katılabilir mi?

Kamu görevlisi, mesleki talepleri içermeyen protesto eylemlerine katılabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, IŞİD isimli terör örgütünün saldırılarını kınamak ve Kobane kenti ile dayanışma sağlamak maksadıyla göreve gelmediği gerekçesi ile verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.

Öğretmen olarak görev yapan davacıya, okuldaki görevine izinsiz ve mazeretsiz olarak
Memurların 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı

Memurların 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı

Devlet memurlarının 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı. Bilindiği üzere maaşlara %27,91 oranında zam yapılmıştı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
67 Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı

67 Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı

2021-2022 akademik yılı bahar dönemi lisansüstü öğrenci alım ilanları devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları tarafından yayımlanmaya başlandı.
Özel eğitim sınıfında ders okutan tüm öğretmenlerin ek ders ücretleri artırımlı ödenir mi?

Özel eğitim sınıfında ders okutan tüm öğretmenlerin ek ders ücretleri artırımlı ödenir mi?

MEB; özel eğitim sınıfında ders okutan müzik ve beden eğitimi öğretmenlerinin, bu kapsamda okuttukları derslere bağlı olarak yararlandırılacakları ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı
Yeşil pasaporttaki ıslak imza ve mühür dayatması artık kaldırmalı!

Yeşil pasaporttaki ıslak imza ve mühür dayatması artık kaldırmalı!

İçişleri Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen hususi ve hizmet damgalı pasaport formlarında bürokratik süreçleri azaltmak amacıyla elektronik imzalı belgeleri kabul etmeli!
Sağlık Bakanlığına kurayla işçi alımında kapsam genişletildi

Sağlık Bakanlığına kurayla işçi alımında kapsam genişletildi

Sağlık Bakanlığına sınavsız kurayla işçi alımında kapsam genişletildi.
WhatsApp yazışmalarına disiplin cezasına mahkemeler nasıl bakıyor?

WhatsApp yazışmalarına disiplin cezasına mahkemeler nasıl bakıyor?

Memurların sosyal medya paylaşımlarının hangileri disiplin işlemine konu olabilir?
İzmir Bakırçay Üniversitesi, ilandaki hataları düzeltti!

İzmir Bakırçay Üniversitesi, ilandaki hataları düzeltti!

İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim görevlisi alımındaki hataları düzeltti!
EKPSS ile atanan memurlar aynı haktan ikinci kez yararlanabilir mi?

EKPSS ile atanan memurlar aynı haktan ikinci kez yararlanabilir mi?

Memurken EKPSS ile yeniden atanırsam istediğim ile tayinim yapılabilir mi?
Sayıştay'ın kariyer uzmanlık atamalarına ilişkin tespiti ne kadar isabetli?

Sayıştay'ın kariyer uzmanlık atamalarına ilişkin tespiti ne kadar isabetli?

Kariyer uzman kadrosundan şehir plancısı kadrosuna yapılan atama mevzuata aykırı mı?
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Erdoğan konuştu, AB büyükelçileri tek tek not aldı

Erdoğan konuştu, AB büyükelçileri tek tek not aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri ile gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı konuşmada işbirliği ve diyalog çağrısında bulundu. Erdoğan'ın konuşması esnasında büyükelçilerin söylenenleri tek tek not alması dikkat çekti.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Yaşlı hastalar, hayata 'Gönül Bağı' ile bağlanıyor

Yaşlı hastalar, hayata 'Gönül Bağı' ile bağlanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tümüyle yerli yazılımların kullanıldığı, donanımsal entegrasyonları ile dünyada bir ilk olan proje ile ciddi sağlık sorunu yaşayan yaşlı vatandaşları anlık olarak takip ediyor.