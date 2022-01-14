Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Ocak 2022 02:03
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.
MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları, 27 Aralık 2021-3 Ocak 2022'de alınmıştı.
Öğretmenlerin başvuru sonuçları, "https://personel.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
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