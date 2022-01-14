Meteoroloji'den 'buzlanma ve don' uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Rize, Artvin, Batman ve Siirt çevreleri ile gece saatlerinden sonra Zonguldak. Bartın çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yer yer yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Hakkari'nin yükseklerinde ve Van'ın güney kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

DOĞU ANADOLU'NUN GÜNEYDOĞUSUNDAKİ KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!: Yağışların; Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²/12 saat), rakımı 1100 m üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tadbirli olunmalıdır.