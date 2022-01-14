Kılıçdaroğlu Fethullah Gülen ile görüştü mü? İşte 3 iddia

Yeni Şafak Gazetesinin haberine göre: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ATV'de katıldığı programda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Soylu, Kılıçdaroğlu'nun ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le telefonda görüştüğünü söyledi.

Soylu "Kılıçdaroğlu 'Beni dinliyorlar' diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendisini dinleseydi, Pensilvanya ile konuştuğunu kaydederdi. Bunu daha önce de söylemiştim. Kılıçdaroğlu desin ki; 'Biz Pensilvanya'yla bir diş muayenehanesinde konuştuğumuzda, Yurtta Barış Dünyada Barış sözünü konuşmadık. Ben böyle bir şey söylemedim' desin. 'O muayenehaneye gitmedim' desin" ifadelerini kullandı.

1'İNCİ İDDİA: GÜLEN'LE GÖRÜŞTÜ

Soylu'nun gündeme bomba gibi düşen sözlerinin izini sürdük ve 3 ayrı iddiaya ulaştık. Birinci iddiya göre CHP lideri Kılıçdaroğlu 17/25 Aralık kumpası sonrası hasta olduğu iddia edilen FETÖ elebaşı Gülen'e geçmiş olsun dileklerini iletmek istedi. FETÖ ile irtibatı olan danışmanları aracılığıyla Pensilvanya ile bağlantı kurdu. Pensilvanya'da telefona bakan örgüt üyesi, Gülen'in müsait olmadığını, konuşamayacağını, kendini iyi hissetmesi halinde arayacaklarını belirtti. Görüşmeden bir süre sonra Kılıçdaroğlu daha önce randevu aldığı diş hekimine gitti. Muayenehanedeyken bir telefon geldi. Telefonun diğer ucundaki kişi, Gülen'in görüşmek istediğini aktardı. Ardından görüşme başladı. Kılıçdaroğlu, Gülen'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

2'NCİ İDDİA: MUSTAFA YEŞİL'LE KONUŞTU

İkinci iddia, Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ elebaşıyla görüşmek istediği, ancak görüşemediği yönünde. Yine iddiaya göre 17/25 Aralık kumpasından yaklaşık 2 ay önce Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nden, FETÖ'nün önemli isimlerinden Mustafa Yeşil'in verdiği numaradan Pensilvanya'yı aradı. Fakat "ilaç aldığı için konuşacak durumda olmadığı" söylendi. Bu durum üzerine Kılıçdaroğlu, Mustafa Yeşil'le konuşup "geçmiş olsun" dileklerini sundu.

3'ÜNCÜ İDDİA: KLİNİKTE BULUŞTULAR

Son iddiaya göre de Kılıçdaroğlu, Hüseyin Mercan ve Mustafa Yeşil ile bir klinikte buluştu. Diş kliniğindeki buluşma yine Ekim 2013 yılında. Mustafa Yeşil, görüşmede o dönem kapatılması görüşülen dershaneler konusunu gündeme getirip hükümeti şikayet etti. Kılıçdaroğlu ise ziyarette hasta olduğu iddia edilen Fetullah Gülen için "geçmiş olsun" dileklerini ileterek "sizinle bir sorunumuz yok" mesajı verdi.

Görüşmede sözde dış politika ele alınarak "Yurtta sulh cihanda sulh" vurgusu yapıldı. Aynı vurgu ne tesadüf ki; 15 Temmuz darbe girişiminde de gündeme geldi. Bu iddiaların hangisi doğrudur bilinmezken; kaynaklar Kılıçdaroğlu'nun Gülen'e "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğu ortak noktasında buluşuyor. Şimdi gözler CHP Genel Merkezi'ne çevrildi.