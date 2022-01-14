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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Semra Güzel için konuştu

YARGITAY Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP Milletvekili Semra Güzel'in terörist Volkan Bora ile fotoğrafları hakkında konuştu. Ortaya çıkan fotoğrafları HDP'nin kapatılmasıyla ilgili iddianameye eklemeyi düşünmediğini belirten Şahin, "Bu parti siyasi partiden ziyade örgütün bir organı gibi" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Ocak 2022 08:08
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Semra Güzel için konuştu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Bekir Şahin, Rusya Federasyonu Savcılığı'nın 300'üncü yıldönümü dolayısıyla Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarda bulundu. Burada bir dizi programa katılan Başsavcı Şahin, kutlamalar öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in heyet başkanlarını kabulüne katıldı.

Daha sonra yıldönümü kutlamalarına katılan Şahin, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in TSK tarafından etkisiz hale getirilen Koçero Meleti kod adlı terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili Sabah'a konuştu.

Semra Güzel'in ismi kapatma iddianamesinde var! Ek yapmayacağız

HDP'nin kapatılmasıyla ilgili olarak hazırladıkları iddianamede 451 kişi hakkında siyasi yasak talep ettiklerini hatırlatan Şahin, "Biz iddianameye ek yapmayı düşünmüyoruz. İddianamemiz yeteri kadar ayrıntılı, hepsi hakkında yeterli delil var. Bahsedilen milletvekili Semra Güzel de bu siyasi yasak talep edilen 451 isim arasında yer alıyor" dedi.

HDP, PKK'nın bir organı gibi

Şahin, HDP'nin PKK ile irtibatıyla ilgili olarak, "Bu parti siyasi partiden ziyade örgütün bir organı gibi" ifadelerini kullandı. HDP'nin kapatılması davasıyla ilgili hazırlanan iddianamede, HDP'nin temelli kapatılması, partinin kapatılmasına beyan, faaliyet ve eylemleriyle neden olan 451 kişiyle ilgili 5 yıl süreyle bir başka siyasi partinin kurucusu, yöneticisi, deneticisi ve üyesi olamaması, hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulması talep edilmişti.

Rusya ile önemli anlaşma

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Rusya Federasyonu Başsavcısı İgor Krasnov'un resmi davetlisi olarak gittiği bu ülkede önemli bir anlaşmaya imza attı. Ziyaretin son gününde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rusya Federasyonu Başsavcılığı arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla bir mutabakat zaptı imzalandı.

Tören sonrasında iki ülke başsavcısı karşılıklı hediyeleşti. Başsavcı Şahin, Krasnov'a, "Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım" diyerek Türk lokumu da hediye etti. Şahin, "İmzalanan bu mutabakat zaptı her iki ülkeye de herhangi bir yükümlülük yüklemiyor. Amacımız sadece karşılıklı iyi niyet ve yardımlaşmak" diye konuştu. Şahin'e ziyaretinde, Dış İlişkilerden Sorumlu Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Dr. İlknur Altuntaş ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa Başer eşlik etti.

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