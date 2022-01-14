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Tacizci profesör hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı

Kırıkkale Üniversitesi'nde yaşanan taciz olayı üniversiteyi karıştırdı. İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi'nde eğitim veren Prof. Dr. H.Ö. öğrencisine yolladığı taciz mesajları rezaletin boyutunu gözler önüne serdi. Taciz edilen öğrenci, Prof. Dr. H.Ö.'nun kendisine yolladığı mesajları sosyal medyadan paylaştı. İddialarına ilişkin idari ve adli soruşturma başlatıldı

Kaynak : Sabah
Eklenme : 14 Ocak 2022 12:24
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Tacizci profesör hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı

Kırıkkale Üniversitesinde "kız öğrencilerin bir öğretim üyesi tarafından taciz edildiği" iddialarına ilişkin idari ve adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kırıkkale Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, bir öğretim üyesinin, "kız öğrencilerini sosyal medya üzerinden taciz ettiği" iddialarıyla ilgili başlatılan idari soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, soruşturmanın, konu sosyal medya platformlarında paylaşılmadan önce, üniversite yönetimine yapılan şikayetler üzerine başlatıldığı ve titizlikle sürdürüldüğü belirtilerek, "Temel değerlerimize yapılan mütecaviz davranışlara karşı olan duruşumuz nettir. Konu, üniversite yönetimimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, 4 kız öğrencinin Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunması üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca da adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU

Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi'nde eğitim gören bir kız öğrenci, öğretim görevlisi Prof. Dr. H.Ö.'nün kendisi ve arkadaşlarını taciz ettiği mesajları sosyal medyada paylaştı.

58 yaşındaki H.Ö.'nün attığı mesajlarda, şu ifadeler yer alıyor:

Dün beni gerçekten etkiledin, çok mutlu oldum. Bugün 47 defa adını söylüyorum, bir zahmet bir kelime yanıt vermiyorsun. Seni yatakta uzanırken düşünüyorum şimdi, elinde telefon, bir kelime yanıt verebilirsin gibi görüyorum. Gerçekten üzüldüm.

Merhaba, nasılsın? İnsan bir hal hatır sormaz mı? Bugün aramak istedim ama bir türlü ulaşamadım.

Yapabileceğim bir şey olursa haber ver. Senin için daha çok şey yapmak istediğimi biliyorsun. Senin yanında olmaktan mutlu oluyorum. İyi ki varsın.

Bir yansıttığın sen bir de gerçek sen varsın.

Gerçeğin harika ama dua et uzaktasın, yoksa yatakta ve takatin de yokken cezalandırırdım seni, Ağlama ceza her zaman kötü olmayabilir.

Üniversiteden uzaklaştırılan ve hakkında soruşturma açılan Prof. H.Ö.'nün, apar topar emeklilik başvurusu yaptığı ifade edildi.

HAKAN GÖKKAYA, İLKER TURAK

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