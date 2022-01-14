Doktoru zorla dışarı çıkarıp darp ettiler

KONYA'DA maske takmasını istedikleri iki kişi tarafından darp edilen aile hekimi Hasan Koç (38) ve hemşire eşi Seda Koç'un (32) ifadeleri ortaya çıktı. Dr. Koç, maske takmasını istediği Nevzat Baktemur (31) ve arkadaşı Turan Dayan (30) tarafından zorla bahçeye çıkarıldığını ve kendisini korumak için gelen eşi ile birlikte "Şerefsiz, namussuz, seni burada barındırmayacağız" diyerek tekme- tokat darp edildiklerini söyledi.

Seda Koç ise kendisini ve eşini korumak için biber gazı kullandığını, ancak şüphelilerin zor kullanarak biber gazını elinden alarak kendilerine karşı kullandığını ifade etti.

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