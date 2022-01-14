Uçan çatı elektrik tellerini kopardı cihaza bağlı gence komşular yardım etti
İzmir'de şiddetli rüzgarın etkisiyle uçan çatı elektrik tellerine denk geldi. Elektrik kesilince solunum cihazına bağlı yaşayan Okan Şahin'e komşuları seyyar kabloyla evlerinden elektrik çekti.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde inşaat halindeki müstakil evin çatısı fırtına nedeniyle uçtu ve elektrik tellerini kopardı.
Aynı sokakta oturan ve yaklaşık 2 yıldır solunum cihazına bağlı yaşayan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 23 yaşındaki Okan Şahin, elektrik kesilince nefes almakta güçlük çekti.
Şahin'in durumunu bilen komşuları olaya müdahale edip, kendi evlerinden seyyar kabloyla gencin evine elektrik çekti.
Anne Melahat Şahin, gazetecilere, olay anında uçak düştüğünü sanıp korktuklarını söyledi.
Kabloların kopmasından dolayı alevlerin çıktığını anlatan Şahin, "Havaalanı da yakın olduğu için uçak düştü sandık. Çok panik olduk. O sırada merdivenden düştüm ayağımdan yaralandım" dedi.
Anne Şahin, oğlunun elektriklerin kesilmesi nedeniyle nefes almakta güçlük yaşadığını belirterek, "Komşular yardım etti. Uzatma kablolarıyla karşı binadaki komşulardan elektrik çektik. Sonra TEDAŞ gelip elektrik arızasını giderdi. Biz elektrik kesildiği zaman çok sorun yaşıyoruz" diye konuştu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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