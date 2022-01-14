Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kazancıyla 2.072,93 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,28 puan artarken, toplam işlem hacmi 32,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,90 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,68 ile iletişim oldu.
Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi, bütçe dengesi, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası faiz kararı, Çin'de büyüme, Avro Bölgesinde ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 ve 2.035 seviyelerinin destek, 2.090 puanın direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise yüzde 12 oldu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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