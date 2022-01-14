Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari'de ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 124, Palandöken'de 119, Ovacık'ta 110, Kartalkaya'da 98, Denizli'de 97, Yedi Kuyular'da 86, Davraz'da 73, Kartepe'de 71, Haserek'te 64, Saklıkent'te 55, Ergan ve Sarıkamış'ta 53, Ilgaz'da 48, Uludağ'da 45, Erciyes'te 44, Yıldız Dağı'nda 43, Kop ve Mersivan'da 37, Zigana'da 36, Konaklı ve Çambaşı'nda 35, Hazarbaba'da 25, Yıldıztepe'de 22, Muş'ta 21, Elmadağ'da 15, Akdağ'da 14 ve Murat Dağı'nda 10 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 14.1.2022 En düşük En yüksek Kartalkaya S -18 -6 Palandöken ÇB -14 -9 Hesarek ÇB -10 -7 Hakkari KY -7 -5 Kartepe PB -12 -5 Uludağ ÇS -17 -6 Nemrut KY -7 -4 Keltepe S -15 -8 Ilgaz PB -17 -5 Erciyes PB -15 -8 Ovacık ÇB -7 -2 Sarıkamış ÇB -14 -8 Yıldıztepe S -15 -3 Denizli P -14 -3

(ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, P: Pustu, KY: Kar Yağışlı, ÇY: Çok soğuk)