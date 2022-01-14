Akaryakıta üst üste zam gelince mahalleye mazot hırsızı dadandı

Memur maaşları açıklandı: Bordroda dikkat çeken detay
Memur maaşları açıklandı: Bordroda dikkat çeken detay
Enes Kara'nın babasından, oğlunun ölümü için yeni açıklama
Enes Kara'nın babasından, oğlunun ölümü için yeni açıklama
Kimler GSS'den faydalanabilir, SGK açıklama yaptı
Kimler GSS'den faydalanabilir, SGK açıklama yaptı
Faiz indirimlerini bankalar umursamadı, oranlar yüzde 39'ü gördü
Faiz indirimlerini bankalar umursamadı, oranlar yüzde 39'ü gördü
Üniversitede adrese teslim kadro ilanı
Üniversitede adrese teslim kadro ilanı
Başkent'te ihraç 1. sınıf emniyet müdürü ile 19 şüpheliye FETÖ gözaltısı
Başkent'te ihraç 1. sınıf emniyet müdürü ile 19 şüpheliye FETÖ gözaltısı
'2023 seçimlerine Türkiye enflasyonda tek haneyle girecek'
'2023 seçimlerine Türkiye enflasyonda tek haneyle girecek'
2023 seçimleri öncesi il ve ilçelerde büyük değişiklik
2023 seçimleri öncesi il ve ilçelerde büyük değişiklik
İletişim Başkanlığı 30 uzman yardımcısı alacak
İletişim Başkanlığı 30 uzman yardımcısı alacak
Kılıçdaroğlu Fethullah Gülen ile görüştü mü? İşte 3 iddia
Kılıçdaroğlu Fethullah Gülen ile görüştü mü? İşte 3 iddia
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
1 çocuk annesi alanında Türkiye birincisi oldu yine de atanamadı
1 çocuk annesi alanında Türkiye birincisi oldu yine de atanamadı
Meclis'te çoğunluk sağlanamadı! Ek zam, ocak maaşına yetişmeyecek
Meclis'te çoğunluk sağlanamadı! Ek zam, ocak maaşına yetişmeyecek
Patron, işçiyi arabası kirlenmesin diye bagajda taşıdı
Patron, işçiyi arabası kirlenmesin diye bagajda taşıdı
MKE'de çalışanların saat ücretleri ek zamla yüzde 64 artırıldı
MKE'de çalışanların saat ücretleri ek zamla yüzde 64 artırıldı
AK Parti'den ekonomiye yönelik 4 maddelik yeni yasa teklifi
AK Parti'den ekonomiye yönelik 4 maddelik yeni yasa teklifi
Vaka sayısı 75 binin üzerinde
Vaka sayısı 75 binin üzerinde
Bakanlıktan, İSKİ'nin 'faturalara KDV farkı' hakkındaki açıklamasına yalanlama
Bakanlıktan, İSKİ'nin 'faturalara KDV farkı' hakkındaki açıklamasına yalanlama
Türkiye'nin ilk mini uydusu uzaya fırlatıldı
Türkiye'nin ilk mini uydusu uzaya fırlatıldı
Türkiye'nin ilk madencilik meslek lisesi açılıyor
Türkiye'nin ilk madencilik meslek lisesi açılıyor
Otomotiv markalarının temsilcileri ÖTV düzenlemesine ne dedi?
Otomotiv markalarının temsilcileri ÖTV düzenlemesine ne dedi?
DEVA Patisi İl Başkanı FETÖ'yü yeniden yapılandırmaya çalışmış
DEVA Patisi İl Başkanı FETÖ'yü yeniden yapılandırmaya çalışmış
Yargıtay'dan, ihraç edilen Diyanet-Sen Başkanı ile ilgili açıklama
Yargıtay'dan, ihraç edilen Diyanet-Sen Başkanı ile ilgili açıklama
Kırmızı ışıkta geçerek ölüme sebep olan doktora hapis
Kırmızı ışıkta geçerek ölüme sebep olan doktora hapis
Erdoğan konuştu, AB Büyükelçileri tek tek not aldı
Erdoğan konuştu, AB Büyükelçileri tek tek not aldı
Erdoğan, bürokrasiye takılan 500 milyon dolarlık yatırımın önünü açtı
Erdoğan, bürokrasiye takılan 500 milyon dolarlık yatırımın önünü açtı
2022 yılında kıdem tazminatı ile ilgili kritik 37 sorunun cevabı
2022 yılında kıdem tazminatı ile ilgili kritik 37 sorunun cevabı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çaldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çaldılar
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan rahatlatan açıklama
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan rahatlatan açıklama
Yargıtay'dan yeni Bank Asya kararı: Mutad hesap hareketleri suç değil
Yargıtay'dan yeni Bank Asya kararı: Mutad hesap hareketleri suç değil
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Akaryakıta üst üste zam gelince mahalleye mazot hırsızı dadandı

İSTANBUL Zeytinburnu'nda bir mahalleye dadanan mazot hırsızı 5 aracın deposunu aynı yöntemle boşalttı. Şüpheli kişi bir kamyonetten mazot çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.

Eklenme : 14 Ocak 2022 10:16
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde 2 gün içerisinde 5 araçtan mazot hırsızlığı olayı yaşandı. İddialara göre, şüpheli ya da şüpheliler araçların depo kapağını kırarak yanında getirdiği bidonlara mazotu doldurup olay yerinden uzaklaştı. Sabah araçlarının mazot kapağının kırık olduğunu gören araç sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde çalışmalarını yapan ekipler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kamyonetten mazot çalan şüpheli kamerada

Sabah saat 04.00 sıralarında mahalle esnafının kamyonetinden mazot çalan şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde, şüpheli kişi yanında getirdiği bidonlarla güvenlik kameralarına vurarak yönünü değiştiriyor. Daha sonra kamyonetin depo kapağını kırarak mazotu bidonlara dolduruyor. Şüpheli etrafı kolaçan ettikten sonra elinde mazot dolu bidonlarla olay yerinden uzaklaşıyor.

"Depoyu kırmışlar"

Kamyonetinden mazot çalınan Murtaza Kara, "Anormal şeyler oluyor. Dün sabah aracımızı park ettik. Sabah 09.00'dan önce belediyeden temizlik görevlileri aradı. Mazotun çalındığını söylediler. Depoyu kırmışlar. Bu sabah aynı şey oldu. Aynı şekilde aynı olaya maruz kaldık. 2 günde 5 aracın deposunu kırıyor ve mazotu çalıyorlar.

"Bir depo bin liraya doluyor"

Yaşanan hırsızlıktan dolayı zararını dile getiren Kara, "Bir depo bin liraya doluyor. Bir depo kapağının en basiti 100-150 TL. Yaşattığı travma cabası. Polis geldi. İnceleme yaptı. İş kaybımız da var. Bunu bir kişi ya da birkaç kişi mi yapıyor, bilemiyoruz. Biri görmüş seslenmiş. Kaçmış. Orada da bir kişiymiş. Geliyor, bir de pişkin pişkin kamerayı çeviriyor" diye konuştu.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Eski kaymakama 'parada sahtecilik' suçundan 12 yıl hapsi talep edildi
Eski kaymakama 'parada sahtecilik' suçundan 12 yıl hapsi talep edildi
Markete giden çocuğu sokakta sıkıştırıp taciz etti! Görüntüler ortaya çıktı
Markete giden çocuğu sokakta sıkıştırıp taciz etti! Görüntüler ortaya çıktı
Adana'da sahte polis ve savcılara operasyon: 20 gözaltı kararı
Adana'da sahte polis ve savcılara operasyon: 20 gözaltı kararı
Kars'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 öğretmen, ekipler tarafından kurtarıldı
Kars'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 öğretmen, ekipler tarafından kurtarıldı
Doktoru zorla dışarı çıkarıp darp ettiler
Doktoru zorla dışarı çıkarıp darp ettiler
Tacizci profesörün iğrenç mesajlar ortaya çıktı
Tacizci profesörün iğrenç mesajlar ortaya çıktı

Bu Habere Tepkiniz

Müfettiş yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı
Müfettiş yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı
Büyükçekmece Belediyesinin 2 Müfettiş Yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı
Kamu görevlisi, mesleki talepleri içermeyen protesto eylemlerine katılabilir mi?
Kamu görevlisi, mesleki talepleri içermeyen protesto eylemlerine katılabilir mi?
Danıştay 12. Dairesi, IŞİD isimli terör örgütünün saldırılarını kınamak ve Kobane kenti ile dayanışma sağlamak maksadıyla göreve gelmediği gerekçesi ile verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.

Öğretmen olarak görev yapan davacıya, okuldaki görevine izinsiz ve mazeretsiz olarak
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Memurların 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
Memurların 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
Devlet memurlarının 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı. Bilindiği üzere maaşlara %27,91 oranında zam yapılmıştı.
67 Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı
67 Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı
2021-2022 akademik yılı bahar dönemi lisansüstü öğrenci alım ilanları devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları tarafından yayımlanmaya başlandı.
Özel eğitim sınıfında ders okutan tüm öğretmenlerin ek ders ücretleri artırımlı ödenir mi?
Özel eğitim sınıfında ders okutan tüm öğretmenlerin ek ders ücretleri artırımlı ödenir mi?
MEB; özel eğitim sınıfında ders okutan müzik ve beden eğitimi öğretmenlerinin, bu kapsamda okuttukları derslere bağlı olarak yararlandırılacakları ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı
Yeşil pasaporttaki ıslak imza ve mühür dayatması artık kaldırmalı!
Yeşil pasaporttaki ıslak imza ve mühür dayatması artık kaldırmalı!
İçişleri Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen hususi ve hizmet damgalı pasaport formlarında bürokratik süreçleri azaltmak amacıyla elektronik imzalı belgeleri kabul etmeli!
Sağlık Bakanlığına kurayla işçi alımında kapsam genişletildi
Sağlık Bakanlığına kurayla işçi alımında kapsam genişletildi
Sağlık Bakanlığına sınavsız kurayla işçi alımında kapsam genişletildi.
WhatsApp yazışmalarına disiplin cezasına mahkemeler nasıl bakıyor?
WhatsApp yazışmalarına disiplin cezasına mahkemeler nasıl bakıyor?
Memurların sosyal medya paylaşımlarının hangileri disiplin işlemine konu olabilir?
İzmir Bakırçay Üniversitesi, ilandaki hataları düzeltti!
İzmir Bakırçay Üniversitesi, ilandaki hataları düzeltti!
İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim görevlisi alımındaki hataları düzeltti!
EKPSS ile atanan memurlar aynı haktan ikinci kez yararlanabilir mi?
EKPSS ile atanan memurlar aynı haktan ikinci kez yararlanabilir mi?
Memurken EKPSS ile yeniden atanırsam istediğim ile tayinim yapılabilir mi?
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Fatih Terim'den 'Son imzam' paylaşımı
Fatih Terim'den 'Son imzam' paylaşımı
Galatasaray ile yollarını ayıran Teknik Direktör Fatih Terim'den imza paylaşımı geldi.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Büyükşehir'le şifa kapınızda
Büyükşehir'le şifa kapınızda
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olarak 2010 yılında başlayan Evde Hasta Bakım Merkezi ve Ambulans Servisi hizmeti ile bugüne kadar sisteme kayıtlı 60 bine yakın hastaya toplamda 1 milyon 153 bin 114 sağlık hizmeti verildi.