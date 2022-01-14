Memur maaşları açıklandı: Bordroda dikkat çeken detay

GELİR VERGİSİ DETAYI: e-Devlet'te YOĞUNLUK VAR

Memur maaşları için de asgari ücret kadar olan kısmı için gelir vergisi kesintisi yapılmaması yasalaşmıştı. Bordrolarda gelir vergisi tutarının '0' olarak görüldü. Memurlar sosyal medyada e-devlette yoğunluktan dolayı maaş bordrolarına ulaşmakta güçlük çektiklerini ifade ettiler.

ZAM ORANI YÜZDE %27,91

Hazine ve Maliye Bakanlığı 6 Ocak 2022 tarihli genelgesi ile memur ve sözleşmeli personelin zam oranını %27,91 olarak açıklamıştı.

% 2,5'LİK ZAM HAFTAYA KALDI

Mecliste görüşmeleri devam eden yüzde 2,5'lik artış için ise Meclis Genel Kurulu dün yeterli sayıda toplanamadığı için memurların yüzde 2,5'lik zammının da olduğu kanun teklifi haftaya görüşülecek.

SOSYAL MEDAYADA YER ALAN MAAŞ BORDROSU: GELİR VERGİSİ '0'

Soysal medyada memurların paylaştığı bordroda ise gelir vergisinin '0' olarak yazıldığı görüldü. İlerleyen aylarda asgari ücret düzenlemesi ile gelir vergisi kesintisin etkisi daha da net olarak karşımıza çıkacak.

İşte paylaşılan o resimler;

Kaynak: SGK Rehberi

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