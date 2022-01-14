Diyanet, emniyet mensuplarını 'FETÖ ve DEAŞ' konusunda bilinçlendirecek

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Polis Akademisi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Diyanet, polislere "Din İstismarıyla Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi" konulu konferanslar vermeye başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dini istismar eden FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da devlete ve millete çok acı bir olay yaşattığını söyledi.

Albayrak, yaşananlardan sonra devlet kurumlarının üzerine düşeni yapmaya çalıştığını belirtti.

Diyanetin de din istismarıyla mücadelede sahih dini bilginin önemini anlattığını vurgulayan Albayrak, "İmzalanan protokol kapsamında Polis Akademisi mensuplarına seminerler vermeye başladık. Bu çalışma her iki kurumun karşılıklı iş birliği, anlayışı ve özverisiyle devam ediyor şu anda." dedi.

- "Sunumlar ve kitapçıklar hazırlıyoruz"

Protokolün, devletin güvenliğinden sorumlu polis ile devletin dini güvenliğinden sorumlu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hayata geçirilmesinin önemine işaret eden olduğunu Albayrak, şu bilgileri verdi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı, devletin dini güvenliği ve manevi rehberliğinden sorumludur. Dolayısıyla milletimizin, devletimizin birlik ve beraberliğine kasteden FETÖ benzeri yapılarla mücadele etmek için çalışmalar yapıyoruz. Sunumlar ve kitapçıklar hazırlıyoruz. Bunları Polis Akademisi ile paylaşıyoruz. Polislerimize sahih dini bilginin öneminin yanı sıra dini istismar eden FETÖ ve DAEŞ gibi terör örgütlerini de anlatıyoruz. Bu terör örgütlerinin Kur'an ve sünneti, bağlamından nasıl kopardığının eğitimini veriyoruz."

Albayrak, amaçlarının, devlet güvenlik mücadelesi verirken art niyetli olmayanların bundan zarar görmemesi olduğunu söyledi.

Vaaz ve irşat faaliyetlerini cami dışında vermeye gayret ettiklerini dile getiren Albayrak, şunları kaydetti:

"Sadece konferans değil, yazılı ve görsel materyallerle bunu destekliyoruz. Bu eğitimleri Polis Akademisinin şubesinin bulunduğu bütün illerde vermeye başladık. Müftülerimiz, vaizlerimiz Başkanlığımız tarafından özel eğitim aldı. Bu noktada bir talep geldiğinde arkadaşlarımız gereken sunumu yapıyorlar. Eğitimlerde polislerimiz için önemli olan vatan, din, diyanet, millet, şehadet, gazilik gibi manevi derecelerin önemi üzerinde de duruyoruz."