Akşener'e 'Semra Güzel' soruldu

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Halk otobüsü şoförlerinin kendisine yaptığı ziyaretteki memnuniyetlerini ve taleplerini Yavaş'a ilettiğini belirten Akşener gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

FEZLEKEYE 'EVET' OYU VERECEĞİZ

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 2017'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği hava operasyonunda öldürülen PKK'li Volkan Bora ile fotoğrafları için bir yorum yapmadığı yönündeki soruya, "Erdoğan bir şey dedi mi? Dediyse de haberim yok. AKP'li yöneticiler liderlerine yönelik bilinçaltındaki gıcıklığı bize yansıtıyorlar" yanıtını verdi. Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki fezleke eğer TBMM'ye gelirse evet oyu vereceklerini söyleyen Akşener, "Biz açılıma karşıydık, bu fotoğraflar o zaman da suçtu, o zaman neredeydiniz? Çadır mahkemelerinden Türk bayrağını kaldıranlar, megri megriler, Oslo'da yapılan pazarlıklar, omuzlarında ABD bayraklarıyla geçiş yapan peşmergeye lahmacun ısmarlayan valiler, kaymakamlar... Bunlara izin verenler hakkında da fezleke düzenlenmesi lazım" dedi.