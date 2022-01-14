ÖTV düzenlemesi sonrası hangi araç ne kadar ucuzladı
Otomotivde sıfır araçlar için alınacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitleri değiştirildi. ÖTV kararının ardından ilk rakamlar da ortaya çıktı.
İşte fiyat listeleri:
Toyota Corolla 1.5 Vision MultiDrive S. - ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 421.750 lira - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 398.318 lira.
KIA Rio 1.2 Manuel Cool - ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 325.900 lira - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 289.688 lira
Volkswagen Golf 1.0 TSI Manuel vites - ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 394.700 lira - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 372.326 lira
Renault Yeni Clio 1.0 TCe Joy Paket - ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 349.000 lira - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 310.222 lira
Mitsubishi Space Star 1.2 Intense CVT- ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 345.250 lira - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 306.888 lira
Seat Ibiza 1.0 Evo 80 HP - ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 339.000 lira - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 301.334
Opel Corsa 1.2 Benzinli manuel vites - ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 379.900 lira - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 324.711 lira
Peugeot 208 1.2 Benzinli Manuel vites - ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 351.000 lira - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 311.999 lira
Nissan Micra 1.0 Visia Manuel - ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 365.300 lira - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 324.711 lira
Dacia Yeni Duster 1.0 - ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 386.900 lira - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 365.404 lira
Hyundai Bayon 1.4 MPI - ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 332.142 lira - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 295.237 lira
Fiat Egea Cross Street 1.4 - ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 267.900 lira - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 223.250 lira
Honda City 1.5L Benzin - ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 385.275 lira - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 363.869 lira
Citroen C3 1.2 PureTech- ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 352.000 lira - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 312.939 liraMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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