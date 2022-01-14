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ÖTV düzenlemesi sonrası hangi araç ne kadar ucuzladı

Otomotivde sıfır araçlar için alınacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitleri değiştirildi. ÖTV kararının ardından ilk rakamlar da ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 14 Ocak 2022 11:30
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ÖTV düzenlemesi sonrası hangi araç ne kadar ucuzladı

İşte fiyat listeleri:

Toyota Corolla 1.5 Vision MultiDrive S. - ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 421.750 lira - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 398.318 lira.

KIA Rio 1.2 Manuel Cool - ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 325.900 lira - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 289.688 lira

Volkswagen Golf 1.0 TSI Manuel vites - ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 394.700 lira - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 372.326 lira

Renault Yeni Clio 1.0 TCe Joy Paket - ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 349.000 lira - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 310.222 lira

Mitsubishi Space Star 1.2 Intense CVT- ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 345.250 lira - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 306.888 lira

Seat Ibiza 1.0 Evo 80 HP - ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 339.000 lira - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 301.334

Opel Corsa 1.2 Benzinli manuel vites - ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 379.900 lira - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 324.711 lira

Peugeot 208 1.2 Benzinli Manuel vites - ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 351.000 lira - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 311.999 lira

Nissan Micra 1.0 Visia Manuel - ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 365.300 lira - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 324.711 lira

Dacia Yeni Duster 1.0 - ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 386.900 lira - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 365.404 lira

Hyundai Bayon 1.4 MPI - ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 332.142 lira - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 295.237 lira

Fiat Egea Cross Street 1.4 - ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 267.900 lira - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 223.250 lira

Honda City 1.5L Benzin - ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 385.275 lira - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 363.869 lira

Citroen C3 1.2 PureTech- ÖTV indirimi öncesi satış fiyatı: 352.000 lira - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 312.939 lira

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