2022 yılında askerler ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacaklar?
Memurlar.net'in hazırlamış olduğu online robotlar bölümüne askeri personelin maaş hesabı da eklenmiş ve okuyucularımızın hizmetine sunulmuştu. Bu sayede general, amiral, subay, astsubay, uzman erbaş ve uzman jandarmaların emekli maaşlarına tek tıkla ulaşabilmektedir.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Ocak 2022 11:39
Memurlar.net'in hazırlamış olduğu online robotlar bölümüne askeri personelin maaş hesabı da eklenmiş ve okuyucularımızın hizmetine sunulmuştu. Bu sayede general, amiral, subay, astsubay, uzman erbaş ve uzman jandarmaların emekli maaşlarına tek tıkla ulaşabilmektedir.
Emekli maaşınızı ve ikramiyenizi hesaplayabilmeniz için çok basit bir şekilde unvan, derece ve kademenizin kutucuklara yazılması yeterlidir.
Ocak ayı itibarıyla askeri personelin ne kadar emekli maaşı alacağını öğrenmek için TIKLAYINIZ.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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