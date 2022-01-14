Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı

Büyükşehir'le şifa kapınızda

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olarak 2010 yılında başlayan Evde Hasta Bakım Merkezi ve Ambulans Servisi hizmeti ile bugüne kadar sisteme kayıtlı 60 bine yakın hastaya toplamda 1 milyon 153 bin 114 sağlık hizmeti verildi.