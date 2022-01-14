7 kişiyi öldüren sanığın duruşmasında çıkan arbedede 6 polis yaralandı

8. Ağır Ceza Mahkemesince, Adliye Konferans Salonu'nda görülen duruşmada, sanıklardan Yahya Çalık'ın savunması sırasında, Dedeoğulları ailesinin yakınları olan müşteki taraf sinir krizi geçirdi.

Müşteki taraftan sanıklara doğru su şişeleri atılması sırasında salonda görevli polis ekipleri tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Bu sırada çıkan arbedede 6 polis, müşteki taraflarca darbedilerek yaralandı.

Salonda çıkan olayın kontrol altına alınmasının ardından, polis ekipleri duruşmayı takip edenleri dışarı çıkardı.

Polislerin yaralanmasına neden olan 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

- Olay

Dedeoğuları ailesinden 7 kişinin öldürüldüğü olaydan yaklaşık 2,5 ay önce Dedeoğulları ve Keleş ailesi arasında çıkan, 13 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin iddianame hazırlanmış, 9 sanık hakkında düzenlenen iddianamede, Lütfi Keleş'in "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan iki yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar, Ayşe Keleş'in de "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar cezalandırılması istenmişti.

Lütfi Keleş'in oğlu Ali Keleş'in ve Ali Çalık'ın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar cezalandırılması talep edilmişti.

Veli Keleş, Veli Keleş'in oğlu Ali Keleş ve Yahya Çalık'ın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar cezalandırılması istenmişti.

İbrahim Keleş'in, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunulmuştu.

Ramazan Çalık hakkında ise "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "basit yaralama" suçundan bir yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan iki yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar hapis istemi iddianamede yer almıştı.