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'Her hukuk fakültesinde mutlaka bir duruşma salonu olmalı'

Bahri Öztürk: Her hukuk fakültesinde mutlaka bir duruşma salonu olmalı ya da adliyeyle irtibatlı olmalıdır

Eklenme : 14 Ocak 2022 12:19
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'Her hukuk fakültesinde mutlaka bir duruşma salonu olmalı'

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahri Öztürk, her hukuk fakültesinde duruşma salonu olması gerektiğini belirterek, "Adliyeden, barodan kopuk hukuk fakültesi, sağlıklı bir eğitim öğretim yapamaz." dedi.

Adalet Bakanlığınca Ankara'da bir otelde düzenlenen Hukuk Eğitimi Sempozyumu'na yargı mensupları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumda konuşan Öztürk, hukuk fakültelerinde duruşma salonu olması gerektiğini belirterek, "Her hukuk fakültesinde mutlaka bir duruşma salonu olmalı ya da adliyeyle irtibatlı olmalıdır. Adliyeden, barodan kopuk hukuk fakültesi, sağlıklı bir eğitim öğretim yapamaz. Uygulamadan kopuk, masanın başına geçmiş, kurduğu hayalleri kağıda dökmüş, ondan sonra da öğrencinin kafasına boca eden kişiye ben öğretim üyesi demem." ifadelerini kullandı.

Sempozyumda "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Hukuk Eğitimi" konusunda sunum yapan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatmagül Demirel de katılımcılarla adliye ve hukuk fakültelerinde yapılan çalışmalar, hukuk eğitimleri ve adliye ile hukuk fakültesi binalarına ilişkin bilgi paylaştı.

Demirel, "Özellikle hukuk tarihi derslerinde Osmanlı'dan devralınan mirasın ayrıca anlatılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

- Öğretim üyesi sayısı ve kalitesi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç, Türkiye'de hukuksal reformlar konusunda önemli adımlar atıldığını belirterek, "Özellikle devlet politikası çerçevesinde hem Yargı Reformu Strateji Belgesi hem de İnsan Hakları Eylem Planı'nın ortaya çıkardığı mevzuat ve kurumsal yapılanma temelinde önemli adımlar atılmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Hacettepe Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan da öğretim üyesi yetersiz olan ve ihtiyaç bulunmayan fakültelerin kapatılması gerektiğini söyleyerek, "Hukuk fakültelerinin öğretim üyesi sayısı ve kalitesi artırılmalıdır. Bu yapılmadığı sürece hukuk mezununun kalitesini artırmamız mümkün değil." dedi.

Öte yandan çeşitli üniversitelerin hukuk fakültesi öğrencileri de programa çevrim içi katılarak görüşlerini paylaştı.

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