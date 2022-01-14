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Türkiye'nin ilk 'maden lisesi' açıldı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde TÜMAD Madencilik tarafından yapımı tamamlanan, Türkiye'nin ilk madencilik lisesi Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İvrindi Altın ve Gümüş Madeni İşletmesi'nin açılışı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Ocak 2022 19:52
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Türkiye'nin ilk 'maden lisesi' açıldı

İvrindi'de 2018 yılında temelleri atılan, yapımının tamamlanmasıyla da Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edilen Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2020-2021'de pandemi nedeniyle uzaktan eğitime başladı.

Madencilik sektöründe ihtiyaç duyulan ara elaman gereksinimini karşılamak amacıyla, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılış törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldı. TÜMAD Madencilik tarafından yapımı üstlenilen ve yaklaşık 11 milyon liraya mal edilen lisede, konferans salonundan kütüphaneye, müzik ve resim odalarından laboratuvarlara kadar birçok alan yer alıyor. Maden sahalarında bulunan ve yaklaşık 1 milyon lira maliyetle yapılan maden laboratuvarı da öğrencilerin kullanımında bulunuyor.

YILLIK 3,5 TON ALTIN VE 7 TON GÜMÜŞ ÜRETİLİYOR

Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İvrindi Altın ve Gümüş Madeni İşletmesi açılış programının ilk konuşmasını yapan Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz Çarmıklı, "2020'de temelini attığımız Çanakkale Lapseki, Doğal Kaynaklar ve Yenilenebilir Enerji Anadolu Lisesi'ni ise bu yıl içerisinde tamamlayarak, Milli Eğitim Bakanlığı'mıza teslim edeceğimizin müjdesini de buradan vermek istiyorum. Ayrıca 4 yıl önce bu okulla birlikte temelini attığımız ve 2019 yılının son çeyreğinde faaliyete geçen İvrindi Altın Gümüş Madeni işletmemizin açılışını da bugün gerçekleştiriyor olmamızın mutluluğunu yaşıyoruz. İvrindi işletmemizde istihdam ettiğimiz bin 145 personelimizin yüzde 81'inin, madenimizin etki alanında kalan köylerden olması da bizim için ayrı bir mutluluk kaynağıdır. İvrindi işletmemizden yıllık 3,5 ton altın ve 7 ton gümüş metali üretilerek ülke ekonomisine kazandırılmaktadır" dedi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da konuşmalarında il genelinde gerçekleştirilen yatırımlar nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Nurol ailesine teşekkür etti.

BAKAN DÖNMEZ, İSTİHDAM SÖZ ALDI

Türkiye'nin ilk madencilik lisesindeki 134 öğrenci için Nurol Holding'den, mezuniyet sonrası için istihdam, iş garantisi sözü alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in jesti, öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından coşkuyla karşılandı. Bakan Dönmez, okulun her biri 34 öğrenci kapasiteli 16 derslikten oluştuğunu belirterek, "Lisemiz, tam kapasite faaliyete geçtiğinde 544 öğrencimiz burada öğrenim görecek. Kütüphanesinden laboratuvarlarına, konferans salonundan resim odasına kadar okulumuz, her türlü sosyal ve fiziksel ortama sahip. TÜMAD ile yapılan protokolle, okulumuza 1 milyon liralık maden laboratuvarı kuruldu. Böylece öğrencilerimiz maden teknolojilerini birebir deneyimleyeceği bir ortama kavuşmuş olacak" dedi.

SON 20 YILIN REKOR ÜRETİMİ

Bakan Dönmez, 2021 itibarıyla madenciliğin gayrisafi yurt içi hasılasındaki payın yüzde 1,2'ye ulaştığını ve geçen yıl madencilik sektörüyle bütçeye 59 milyar liralık katkı sağlandığını açıklayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Madencilik sektörümüz adına olumlu gelişmeleri yaşadığımız bir yılı geri bıraktık. 2021 yılında Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı gerçekleştirdik. 2020 yılıyla kıyasladığımızda, yıllık bazda yüzde 40'lık bir artış yakaladık. 2021 yılında metalik cevherlerde, blok ve işlenmiş doğal taşlarda, endüstriyel minerallerde son 20 yılın rekor ihracat rakamlarına ulaştık. Maden ihracatımız içerisinde daha da sevindirici olan artık sadece geleneksel pazarlarımız yok portföyümüzde. Yeni ülkeleri de ihracat pazarlarımıza ekledik. Bundan sonra bizlere düşen görev, bu çıtayı hiç düşürmeden daha da yükseklere çıkarmak."

'OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILAN OLUMSUZ ALGININ FARKINDAYIZ'

Son zamanlarda madenciliğe, özellikle altın ve gümüş madenciliğine yönelik oluşturulmaya çalışılan olumsuz algının da farkında olduklarına dikkat çeken Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

"Öyle ki kimi yerde iş makinelerinin yakılması, tehdit ve şantajlarla çalışanların yıldırılmaya çalışılması gibi şeylere de maalesef tanıklık ediyoruz. Bu eylemleri düzenleyen, finanse eden ya da başka yerlerden buralara adam taşıyanların çevre mevzuatından bihaber olduklarını biliyoruz. Her yıl maden ürünlerine ciddi ithalat bedelleri ödüyoruz. Bunu bir yerde azaltmamız gerekiyor. Hele ki üretim ve ihracat odaklı yeni ekonomik modelimizle birlikte dış ticaret açığımız düşmeye başladı. İnşallah yakında fazla vereceğimiz yıllar da gelecek. Böylesi bir ortamda madencilik sektörü kilit bir öneme sahip."

'SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BİRLİKTE MÜFREDATI OLUŞTURUYORUZ'

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Türkiye'de madencilik alanındaki ilk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışından dolayı mutluluk duyduğunu kaydeden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise, mesleki eğitimde paradigmanın nasıl değiştiğinin en somut örneğinin görüldüğünü belirterek, "Bugün burada TÜMAD Madencilik İşletmesi bölge saha açılışı yapılırken, diğer taraftan bu alanlarda çalışacak olan teknik elemanları yetiştirecek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışını birlikte yapıyoruz. Bizim son zamanlarda mesleki teknik eğitimde yapmış olduğumuz paradigma değişimindeki en büyük kırılma noktası, işverenlerin mesleki ve teknik eğitimin tüm süreçlerine katılması. Artık mesleki ve teknik eğitimde sektör temsilcileriyle birlikte müfredatı oluşturuyoruz. Birlikte güncelleme yapıyoruz, öğrencilerimizi işletmedeki beceri eğitimlerini sektör temsilcileriyle planlıyoruz" dedi.

'EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ SORUNLAR 28 ŞUBAT KAYNAKLI'

Mesleki teknik eğitimde yıllardır şikayet edilen sorunların birer birer çözüldüğünü söyleyen Bakan Özer, "Aslında yaşadığımız sorunlar eğitim sisteminin kendisinin üretmiş olduğu sorunlar değil. 28 Şubat sürecinin 1999'daki katsayı uygulamasının, bu Türkiye'ye üretmiş olduğu maliyetlerle boğuşuyoruz. Bugün eğitim sistemindeki uğraştığımız çoğu problem, eğitim sisteminin doğal arkasından kaynaklanan problemler değil. Dış müdahalelerden kaynaklanan problemler. Onun için Allah'a şükür 28 Şubat sürecinin müdahalelerine rağmen, mesleki eğitimi ülkenin ihtiyaçlarıyla eşleştirme noktasına getirmekten büyük bir mutluluk ve bu sürecin bir parçası olmaktan da ayrıca keyif duyuyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde 50 Ar- Ge merkezinin açılışının yapıldığını hatırlatan Bakan Özer, Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin madencilik alanındaki istihdam garantili tek okul olması nedeniyle, 51'inci Ar- Ge merkezinin de bu alanda İvrindi'ye açılacağını müjdeledi.

Konuşmalar sonrası protokol üyeleri tarafından ilk olarak sinevizyonla İvrindi Altın ve Gümüş Madeni İşletmesi, ardından da Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı. Protokol üyeleri, okulda gezerek incelemelerde bulundu.

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