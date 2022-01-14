Kadınlar 8 yılda yaklaşık 3,4 milyon konut satın aldı

Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon konut satılırken 2014-2021 döneminde satılan konut sayısı 11 milyonu buldu.

Konut satışlarının cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, 2014-2021 döneminde yıllar itibarıyla kadınların satın aldığı konut sayısında gözlenen artış dikkati çekti.

Kadınlar, 2014'te 343 bin 209 konut satın alırken bu sayı 2017'de 409 bin 453'e, 2020'de de 483 bin 7'ye yükseldi. Konut satın alımındaki artışı geçen yıl da sürdüren kadınlar, 2021'de 8 yılın rekorunu kırdı. Geçen yıl kadınların satın aldığı konut sayısı 2014'e göre yüzde 47,6 artışla 506 bin 495 oldu.

Bu dönemde erkeklerin satın aldığı konut sayısı ise dalgalı bir seyir izledi. 2014'te yaklaşık 700 bin konut satın alan erkekler, 2017'de yaklaşık 838 bin konutun sahibi oldu. 2020'de erkekler, 892 bin 347 ile rekor sayıda konut satın alımı gerçekleştirirken geçen yıl bu rakam 819 bin 730 seviyesinde kaldı.

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Türkiye genelinde 2014-2021 döneminde kadınların satın aldığı konut sayısı 3 milyon 357 bin 297 olurken erkekler toplam 6 milyon 387 bin 313 konut satın aldı.

Bu dönemde toplam konut satışların içinde kadınların payı da yükseldi. 2014'te toplam konut satışı içinde kadınların payı yüzde 29,5 iken 2021'de bu oran yüzde 34'e yaklaştı. Erkeklerde ise aynı dönemde oran yüzde 59,7'den yüzde 55'e geriledi. Diğer satışlar ve ortak alınan konutlar da kalan kısmı oluşturdu.

Yıllar itibarıyla kadın ve erkeklerin satın aldığı konut sayıları şöyle: