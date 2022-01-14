TUS 1. dönem başvuruları alınacak
OSYM TUS birinci dönem başvurularının alınacağını bildirdi.
DUYURU
(14 Ocak 2022)
2022-TUS 1. Dönem ve 2022-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Başvurularının Alınması
2022-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) ve 2022-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2022-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem), 06 Mart 2022 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 14 - 24 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar, Kılavuzlara aşağıdaki bağlantılardan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2022-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) Başvuru Kılavuzu
Başvuru
Kılavuzu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri
Başvuru Kılavuzu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri
2022-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2022Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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