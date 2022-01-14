Mahir Ünal: Türkiye dünyadan etkileniyor çözecek olan AK Parti
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Türkiye'nin dünyadaki olumsuzluklardan etkilendiğini ancak bu sorunları çözecek olanın da AK Parti olduğunu belirtti.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ı ziyaret eden Ünal, daha sonra Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç ile bir araya geldi.
Ünal, ziyaretteki konuşmasında, geleceğin kentlerinin, üretimiyle, istihdamıyla, yatırımıyla kendi ihtiyacını sağlayan şehirler olacağını, Adıyaman'ın da bunlardan biri olduğunu belirtti.
Adıyaman'ın üretimini, ihracatını, istihdamını artıran bir şehir olduğunu, kentin geçmişte çevre illere işçi gönderirken bu sorunun artık büyük oranda çözüldüğünü dile getiren Ünal, "Adıyaman'da yaşayan insanlar, ilde kalarak kendi işini kurabilmekte, yapabilmekte bu konuda gerekli destek ve teşvikleri alabilmektedir. Adıyaman Türkiye'nin en güvenli şehri ve bu yönüyle de en huzurlu şehir Adıyaman." dedi.
Ünal, 2001 yılından bu yana Türkiye'de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını, salgınla birlikte dünyada ekonomik daralmanın oluştuğuna dikkati çekti.
Mahir Ünal, şöyle konuştu:
"Tedarik zincirine, üretime, lojistiğe varana kadar dünya bir sorun yaşıyor. Tabi Cumhuriyet Halk Partisi sanki Türkiye ayrı bir gezegen, dünyada olanlardan etkilenmiyormuş gibi davranıyor. Biz de dünyada yaşıyoruz. Dünyadaki olumsuzluklardan haliyle etkileniyoruz ama bu sorunları çözecek olan yine AK Parti. Bundan eminiz. Artık 1950, 1960, 1970, 1980'lerin sorunlarını konuşmuyoruz. Çünkü bunları çözdük. Bugün hangi sorunları konuşuyoruz, bugünün sorunlarını konuşuyoruz. Oysa ben hatırlıyorum, 1970, 1980, 1990'larda Türkiye'nin sorunlarının çözülmeyeceğine inanılırdı. İnsanlar, 'böyle gelmiş böyle gider' derdi. AK Parti 'böyle geldi, böyle gitmez' dedi ve Türkiye'nin sorunlarını çözdü. Şu an bugünün sorunları var, Allah'ın izniyle bugünün de sorunlarını çözecek olan yine biziz. İnşallah Adıyaman'ımız önümüzdeki 5 yılda güzel yerlere gelecek."
Ünal'a ziyaretlerinde AK Parti Adıyaman milletvekilleri İbrahim Halil Fırat ve Muhammed Fatih Toprak eşlik etti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
Norm kadro belirleme işlemleri hangi kritere göre yapılır?
Norm kadro okuldaki branşlara göre belirlenen ders yükü ve öğrenci sayısına göre dolayısıyla norm kadro belirleme işlemleri okula göre yapılmaktadır. Dolayısıyla bir okulda norm fazlası olan kadrolu öğretmen başka bir okuldaki normun içindeki sözleşmeli öğretmen norm fazlası olsun diyemez. Yani her zaman sözleşmeli öğretmeni norm fazlası olmaz.
Rehber öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilebilir mi?
Milli Eğitim Bakanlığı, Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilip verilemeyeceği yönündeki soruyu cevapladı.
Müfettiş yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı
Büyükçekmece Belediyesinin 2 Müfettiş Yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı
Kamu görevlisi, mesleki talepleri içermeyen protesto eylemlerine katılabilir mi?
Danıştay 12. Dairesi, IŞİD isimli terör örgütünün saldırılarını kınamak ve Kobane kenti ile dayanışma sağlamak maksadıyla göreve gelmediği gerekçesi ile verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.
Öğretmen olarak görev yapan davacıya, okuldaki görevine izinsiz ve mazeretsiz olarak