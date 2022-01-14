Bakan Mustafa Varank'tan Şahan Gökbakar'a tepki
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın orman yangınlarıyla mücadele paylaşımına tepki gösterdi. Varank, "Orman yangınlarıyla mücadele uzmanı Sn. Şahan Gökbakar keşke uzay ve havacılık endüstrisi alanında da biraz uzmanlaşsaymış." dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın orman yangınları ile mücadele etmek amacıyla yaptığı kamuoyu duyurusunu paylaşan Şahan Gökbakar, "Cevap gelmiş. Malesef yeterli değil. Orman yangını ihale sürecini mi bekliycek? 6ay gecmis hala ihale yapacaz vs! Ayrica bu ihale yapilacak bir iş değil çünkü zaten ücak tipi ve üreticisi belli. VikingAir 515 modeli. 30-35m$ bedeli. 6130lt atıyor. 12 saniyede denizden su aliyor." ifadelerini kullandı.
Gökbakar'ın bu paylaşımına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından tepki gösterdi. Varank açıklamasında "Orman yangınlarıyla mücadele uzmanı Sn. Şahan Gökbakar keşke uzay ve havacılık endüstrisi alanında da biraz uzmanlaşsaymış. Orman yangını, resmi üretim programı açıklanmamış, ne zaman teslim edileceği belli olmayan, daha bir tane bile seri üretimi yapılmamış uçağı mı bekleyecek?" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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