Milletvekili Özkaya 'sahte danışman' iddialarını yargıya taşıdı

Kentte bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda 'hırsızlık edenler, belediye muhasebe elemanlarına, Milletvekili Ali Özkaya'nın danışmanıyım deyip tehdit edenler, Afyon'da gazeteciyiz diye ortalıkta geziyor" paylaşımları üzerine Özkaya harekete geçti. Özkaya konuyla ilgili açıklamasında, "Arkadaşlarımız bu konu hakkında beni haberdar eder etmez Cumhuriyet Başsavcılığımıza derhal suç duyurusunda bulundum. Gazeteci arkadaşlarımız dahil, elinde böyle bir bilgi ya da belge bulunan herkesin Cumhuriyet savcılığımıza bu bilgileri aktarmalarını arzu ediyorum. İsmimin bu tür olaylara alet edilmesine müsaade etmem" dedi.