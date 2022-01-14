Asıl soru: Bu öğretmenleri bu zamana kadar kimler korudu?

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt içerisinde 'bölge talebe mesulü' olarak faaliyet yürütmek suçundan soruşturma başlatılan aktif öğretmen Ş.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Ş.D.'yi Aşağı Kayabaşı Mahallesi'ndeki evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Ş.D.; emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan valilikten yapılan açıklamaya göre ise, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 12 Ocak'ta örgütün 'bölge üniversite mesulü' olduğu iddia edilen M.D de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinden ardından adliyeye sevk edilen M.D, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

En kritik soru: Tutuklanacak durumda olan öğretmenleri kimler korudu?

FETÖ ile mücadelede en zayıf nokta tanıdığı bildiği olanların korunduğu iddialarıdır. Nitekim haberden de anlaşılacağı üzere tutuklanacak kadar FETÖ iltisakı olan iki öğretmenin bu zamana kadar nasıl olup ta öğretmenliğe devam ettiğidir. Eğer bu öğretmenlerin FETÖ iltisakı olmasına rağmen birileri tarafından bu zamana kadar korunup kollandığı varidse bunları koruyup kollayanlar hakkında da işlem yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Elbette mahkumiyet kesinleşmeden kimse hakkında net bir şeyler söylenemez. Ancak tutuklandıklarına göre yeterince delil vardır diye düşünüyoruz. Banka hesap hareketlerinden dahi görevine son verilenler olduğu düşünüldüğünde bu zamana kadar bu kişilere dokunulmaması da biraz garip geliyor.

Malum olduğu üzere FETÖ mensuplarının en güzel yaptığı iş oranize bir şekilde birilerine ulaşmak ve kendilerinin temiz olduğunu anlatmaktır. Eğer bölge üniversite mesulü olmasına rağmen bu zamana kadar tespit edilememişse bunun da ayrı bir başarı hikayesi olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bir şeyler yanlış gidiyor ama doğruyla yanlış bir birine karışınca demek ki işler böyle oluyormuş.