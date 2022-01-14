Otobüs çarptı, ilk müdahaleyi yoldan geçen hemşire yaptı
Gaziantep'te yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen yayaya, özel halk otobüsü çarptı. Yaralıya kaza yerinden tesadüfen geçen hemşire, ilk müdahaleyi yaptı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 14 Ocak 2022 16:43
Kaza, öğle saatlerinde, Alaybey Mahallesi'nde meydana geldi.
Hürriyet Caddesi'ndeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen, ismi öğrenilemeyen kişiye, seyir halindeki özel halk otobüsü çarptı.
Yola savrulan yaralıya, kaza yerinden tesadüfen geçen hemşire tarafından ilk müdahale yapıldı.
Yaralı, daha sonra ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Özel halk otobüsünün ismi açıklanmayan sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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