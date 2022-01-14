Hastanede sağlık çalışanına saldıran genç kıza hapis

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde 9 Mart 2021 tarihinde meydana geldi. Hastanenin acil servisinde görevli Nurhan Y. adlı sağlık çalışanı, hasta yakını olan 18 yaşındaki E.G. adlı kızın saldırısına uğradı. Nurhan Y. gözüne su şişesi ile vurularak yaralandı. Yaralanan kadın, görev yaptığı hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Saldırgan E.G. polis tarafından gözaltına alındı. Saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, darp edilen sağlık çalışanı Nurhan Y.'nin tedavisi yapılıp 3 gün iş göremez raporu verildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan E.G. bir süre cezaevinden kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.

E.G. hakkında Samsun 1. Çocuk Mahkemesinde dava açıldı. Yargılanması sona eren E.G. mahkemece 'kamu görevlisi olan sağlık personelini yaralamak' suçundan önce 2 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, olay tarihinde E.G.'nin yaşının 15-18 arası olmasından dolayı hapis cezasını 1 yıl 10 güne indirerek iyi hal indirimi uygulamadı ve verilen hapis cezasını da ertelemedi.

E.G. ayrıca, olay sırasında 'Nurhan Y.'ye hakaret etmek' suçundan da ayrıca 6 bin 330 lira da adli para cezasına çarptırıldı. Para cezası da ertelenmeyerek, 24 eşit taksitle ödenmesine karar verildi.