'Yapamazsın' diyenlere inat motor bölümüne kayıt yaptıran ilk kız öğrenci oldu

Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Nursena Dinçer, Motor bölümüne kayıt yaptıran ilk kız öğrenci oldu. Erkek arkadaşlarıyla birlikte motor eğitimi alan Nursena Dinçer, araçların motorlarını söküyor, onarıyor, temizliyor ve tekrar montaj ediyor. İleride iyi bir motor ustası olarak kendi işletmesini kurmayı hedeflediğini söyleyen Nursena Dinçer "Çok istekli bir şekilde geldim. Öğretmenlerim ve ailem de yardımcı oldu. Motor bölümündeyim, ilgim olduğu için bu bölüme geldim. 'Yapamazsın' diyen çok fazla kişi oldu ancak ailem bu konuda destekçi oldu. Öğretmenlerim de destekçi oldular. Şu an motora çok fazla ilgim var. İnşallah ileride kendi işimi kurmayı düşünüyorum. Kendimi geliştirmeyi düşünüyorum. İnşallah iyi yerlere varabilirim" diye konuştu.



Son dönemlerde kadınların da otomotiv sektörüne ilgi duyduklarını söyleyen Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölüm Şefi Okan Ekinci ise açıklamasında; "Otomotiv sektörü birçok farklı alt sektörleri de içerisinde barındırmaktadır. Özellikle mekanik, hidrolik, pinomatik, elektronik, yazılım gibi sektörleri içerisinde barındırmaktadır. Özellikle son dönemlerde elektronik ve yazılımın çok daha fazla kullanılması otomotiv sektöründe farklı bakış açılarını da gündeme getirdi. Bu kapsamda bakıyoruz bayanlarında otomotiv sektörüne daha fazla ilgi gösterdiğini görmekteyiz. Bunun bir örneği de okulumuzda görüyoruz. Bir kız öğrencimiz bizim bölümü tercih etti. Çok istekli ve şu anda öğrenmek için elinden gelen gayreti de gösteriyor. Özellikle kendisi elektronik alanında yetişmek istediğini bize söyledi. İnşallah ileri ki sınıflarda temel eğitimlerini aldıktan sonra elektronik konusunda daha da iyi yetişecek. Burada bizim için önemli olan artık sektörümüzün bütün istihdam alanlarına ve toplumun her kesimine açık olması. Bundan önce daha çok mekanik ağırlıklı olduğu için genelde erkeklerin uyguladığı bir meslek alanı olarak görülüyordu. Ama git gide bu kanıda siliniyor. Çünkü herkes uğraşabilir. Herkesin otomotiv sektöründe çalışabileceği alanlar var. Artık bizim bölümümüzde de bir kız öğrencimiz var. Kendisi de istekli bir şekilde devam ediyor" dedi.