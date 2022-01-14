Sedefnur, polis sevgilisi uyuşturucu kullandığı için evlenmek istememiş

Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor
Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor
19 ile kar ve çığ uyarısı
19 ile kar ve çığ uyarısı
Asıl soru: Bu öğretmenleri bu zamana kadar kimler korudu?
Asıl soru: Bu öğretmenleri bu zamana kadar kimler korudu?
Görevdeki iki öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı
Görevdeki iki öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı
Elazığ Valiliğinden Enes Kara açıklaması
Elazığ Valiliğinden Enes Kara açıklaması
SSK ve Bağ-Kur aylıklarına tatil düzenlemesi yapıldı
SSK ve Bağ-Kur aylıklarına tatil düzenlemesi yapıldı
Sabah Gazetesi: İşten çıkarma yasağı gelecek
Sabah Gazetesi: İşten çıkarma yasağı gelecek
Tacizci profesör hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı
Tacizci profesör hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı
'Türkiye oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke haline geldi'
'Türkiye oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke haline geldi'
Yıllarca sahte diplomayla doçentlik yapmıştı, mahkeme tahliye etti
Yıllarca sahte diplomayla doçentlik yapmıştı, mahkeme tahliye etti
Ufuk Korveti Türkiye'nin gözü kulağı olacak
Ufuk Korveti Türkiye'nin gözü kulağı olacak
7 kişiyi öldüren sanığın duruşmasında çıkan arbedede 6 polis yaralandı
7 kişiyi öldüren sanığın duruşmasında çıkan arbedede 6 polis yaralandı
Anıtkabir ziyaretinde Bülent Ersoy'a şemsiye tutan komutan görevden alındı
Anıtkabir ziyaretinde Bülent Ersoy'a şemsiye tutan komutan görevden alındı
Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
2022 yılında askerler ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacaklar?
2022 yılında askerler ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacaklar?
ÖTV düzenlemesi sonrası hangi araç ne kadar ucuzladı
ÖTV düzenlemesi sonrası hangi araç ne kadar ucuzladı
İBB'den 30 bin TL maaş alan gazeteciler kimler?
İBB'den 30 bin TL maaş alan gazeteciler kimler?
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Memur maaşları açıklandı: Bordroda dikkat çeken detay
Memur maaşları açıklandı: Bordroda dikkat çeken detay
Kimler GSS'den faydalanabilir, SGK açıklama yaptı
Kimler GSS'den faydalanabilir, SGK açıklama yaptı
Faiz indirimlerini bankalar umursamadı, oranlar yüzde 39'ü gördü
Faiz indirimlerini bankalar umursamadı, oranlar yüzde 39'ü gördü
Üniversitede adrese teslim kadro ilanı
Üniversitede adrese teslim kadro ilanı
Başkent'te ihraç 1. sınıf emniyet müdürü ile 19 şüpheliye FETÖ gözaltısı
Başkent'te ihraç 1. sınıf emniyet müdürü ile 19 şüpheliye FETÖ gözaltısı
Bakan Nebati: Enflasyon Ocak'ta pik yapacak
Bakan Nebati: Enflasyon Ocak'ta pik yapacak
2023 seçimleri öncesi il ve ilçelerde büyük değişiklik
2023 seçimleri öncesi il ve ilçelerde büyük değişiklik
İletişim Başkanlığı 30 uzman yardımcısı alacak
İletişim Başkanlığı 30 uzman yardımcısı alacak
Kılıçdaroğlu Fethullah Gülen ile görüştü mü? İşte 3 iddia
Kılıçdaroğlu Fethullah Gülen ile görüştü mü? İşte 3 iddia
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
1 çocuk annesi alanında Türkiye birincisi oldu yine de atanamadı
1 çocuk annesi alanında Türkiye birincisi oldu yine de atanamadı
Meclis'te çoğunluk sağlanamadı! Ek zam, ocak maaşına yetişmeyecek
Meclis'te çoğunluk sağlanamadı! Ek zam, ocak maaşına yetişmeyecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sedefnur, polis sevgilisi uyuşturucu kullandığı için evlenmek istememiş

Kocaeli'de, polis memuru erkek arkadaşıyla misafirliğe gittiği 7'nci kattaki evde balkondan düşen üniversiteli Sedefnur Çağlar'ın (23) tedavisi yoğun bakımda devam ederken, arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı. Arkadaşları, Sedefnur'un, kendisiyle evlenmek isteyen Ahmet Ata'nın bu teklifini uyuşturucu kullanması nedeniyle kabul etmediğini söyledi. Sedefnur'un, incelenen günlüğünde ise Ahmet Ata'nın kendisini değersiz hissettirdiğini, bu nedenle mutsuz ve yalnız olduğunu yazdığı ortaya çıktı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 14 Ocak 2022 18:17
Yazdır
Sedefnur, polis sevgilisi uyuşturucu kullandığı için evlenmek istememiş

Olay, pazar günü Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti. Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadın ile alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Ağır yaralanan Sedefnur, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ata, O.Ç. ve E.Ş. ise gözaltına alındı. E.Ş., emniyetteki ifadesinin ardından, O.Ç. ise savcılıkta ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Ahmet Ata ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ALDATTIĞINI ÖĞRENMİŞ

Alınan numunelerde uyuşturucu kullandığı belirlenen Ahmet Ata, ifadesinde, Sedefnur Çağlar ile 2 yıl önce tanıştıklarını, bu süreçte kız arkadaşının 2 kez intihar girişiminde bulunduğunu, polis arkadaşlarının evinde alkol alıp eğlendiklerini belirterek, kendisinin uyurken Sedefnur'un cep telefonuna baktığını ve kendisini aldattığını anlayınca tepki gösterdiğini söyledi. Ahmet Ata, Sedefnur'un "Nasıl böyle bir şey yaparsın?" diyerek göğsüne ve omuzlarına vurduğunu, kendisinin tepki vermediğini sonra hızlıca balkona giderek, aşağı atladığını öne sürdü.

AHMET ATA'NIN ÖFKE KONTROLÜ PROBLEMİ VARMIŞ

Entübe edilen Sedefnur'un yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken, soruşturma kapsamında arkadaşlarının da ifadeleri alındı. Arkadaşları, Ahmet Ata'nın Sedefnur ile evlenmek istediğini ve sık sık bunu dile getirdiğini belirterek, Sedefnur'un da Ata'nın uyuşturucu kullanması nedeniyle evlenmek istemediğini söyledi. Ayrıca Ahmet Ata'nın öfke kontrolü sorunu yaşadığını, çiftin evlilik konusunda da sık sık tartıştıklarını dile getirdi.

GÜNLÜĞÜNE SEVGİLİSİNİN DEĞERSİZ HİSSETTİRDİĞİNİ YAZMIŞ

Öte yandan polis, Sedefnur'un evinde bulunan günlüğünü incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderdi. 70 sayfalık günlüğün genelinde Sedefnur'un, karamsar tablo çizdiği belirtilirken, alacağı kararlarla ailesini üzmek istemediğini ve annesini çok sevdiğini yazdığı öğrenildi. Sedefnur'un, Ahmet Ata'nın kendisini değersiz hissettirdiğini, bu nedenle mutsuz ve yalnız olduğunu yazdığı da ortaya çıktı. Sedefnur'un ayrıca bir miktar kredi çektiği ve bu parayı Ahmet Ata'ya vermiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

CEP TELEFONLARI İNCELENİYOR

Sedefnur'un düştüğü yerin yaklaşık 5 metre uzağında bulunan cep telefonu ve polis memuru Ahmet Ata'nın cep telefonu da incelemeye alındı. Soruşturma devam ediyor.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Metrodaki bıçaklı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Metrodaki bıçaklı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Okul yolunda çöp kamyonunun çarptığı 10 yaşındaki Aysel öldü
Okul yolunda çöp kamyonunun çarptığı 10 yaşındaki Aysel öldü
Akademisyen Aylin Sözer'i öldüren zanlının tutukluluğu devam edecek
Akademisyen Aylin Sözer'i öldüren zanlının tutukluluğu devam edecek
Asıl soru: Bu öğretmenleri bu zamana kadar kimler korudu?
Asıl soru: Bu öğretmenleri bu zamana kadar kimler korudu?
Genç hemşirenin şüpheli ölümü: Arkadaşı erkek hemşire tutuklandı
Genç hemşirenin şüpheli ölümü: Arkadaşı erkek hemşire tutuklandı
Ucuz ekmek satan fırının şoförüne silahlı saldırı
Ucuz ekmek satan fırının şoförüne silahlı saldırı

Bu Habere Tepkiniz

Norm kadro belirleme işlemleri hangi kritere göre yapılır?

Norm kadro belirleme işlemleri hangi kritere göre yapılır?

Norm kadro okuldaki branşlara göre belirlenen ders yükü ve öğrenci sayısına göre dolayısıyla norm kadro belirleme işlemleri okula göre yapılmaktadır. Dolayısıyla bir okulda norm fazlası olan kadrolu öğretmen başka bir okuldaki normun içindeki sözleşmeli öğretmen norm fazlası olsun diyemez. Yani her zaman sözleşmeli öğretmeni norm fazlası olmaz.
Rehber öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilebilir mi?

Rehber öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilip verilemeyeceği yönündeki soruyu cevapladı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Müfettiş yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı

Müfettiş yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı

Büyükçekmece Belediyesinin 2 Müfettiş Yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı
Kamu görevlisi, mesleki talepleri içermeyen protesto eylemlerine katılabilir mi?

Kamu görevlisi, mesleki talepleri içermeyen protesto eylemlerine katılabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, IŞİD isimli terör örgütünün saldırılarını kınamak ve Kobane kenti ile dayanışma sağlamak maksadıyla göreve gelmediği gerekçesi ile verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.

Öğretmen olarak görev yapan davacıya, okuldaki görevine izinsiz ve mazeretsiz olarak
Memurların 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı

Memurların 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı

Devlet memurlarının 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı. Bilindiği üzere maaşlara %27,91 oranında zam yapılmıştı.
67 Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı

67 Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı

2021-2022 akademik yılı bahar dönemi lisansüstü öğrenci alım ilanları devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları tarafından yayımlanmaya başlandı.
Özel eğitim sınıfında ders okutan tüm öğretmenlerin ek ders ücretleri artırımlı ödenir mi?

Özel eğitim sınıfında ders okutan tüm öğretmenlerin ek ders ücretleri artırımlı ödenir mi?

MEB; özel eğitim sınıfında ders okutan müzik ve beden eğitimi öğretmenlerinin, bu kapsamda okuttukları derslere bağlı olarak yararlandırılacakları ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı
Yeşil pasaporttaki ıslak imza ve mühür dayatması artık kaldırmalı!

Yeşil pasaporttaki ıslak imza ve mühür dayatması artık kaldırmalı!

İçişleri Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen hususi ve hizmet damgalı pasaport formlarında bürokratik süreçleri azaltmak amacıyla elektronik imzalı belgeleri kabul etmeli!
Sağlık Bakanlığına kurayla işçi alımında kapsam genişletildi

Sağlık Bakanlığına kurayla işçi alımında kapsam genişletildi

Sağlık Bakanlığına sınavsız kurayla işçi alımında kapsam genişletildi.
WhatsApp yazışmalarına disiplin cezasına mahkemeler nasıl bakıyor?

WhatsApp yazışmalarına disiplin cezasına mahkemeler nasıl bakıyor?

Memurların sosyal medya paylaşımlarının hangileri disiplin işlemine konu olabilir?
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Teşkilat 30. Bölüm 2. Fragmanı

Teşkilat 30. Bölüm 2. Fragmanı

Teşkilat dizisi 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Teşkilat'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Teşkilat 16 Ocak 2022 Pazar akşamı TRT 1'de...
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Büyükşehir'le şifa kapınızda

Büyükşehir'le şifa kapınızda

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olarak 2010 yılında başlayan Evde Hasta Bakım Merkezi ve Ambulans Servisi hizmeti ile bugüne kadar sisteme kayıtlı 60 bine yakın hastaya toplamda 1 milyon 153 bin 114 sağlık hizmeti verildi.